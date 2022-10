La Bourse de New York se redresse grâce aux données et à la décision de la RBA qui soutiennent l'espoir d'un assouplissement de la Fed.

*

Twitter bondit à l'annonce de la reprise du rachat par Musk à 54,20 $/action.

Rivian gagne du terrain après avoir réaffirmé son point de vue sur les livraisons pour l'exercice financier ; soulève les pairs.

Les offres d'emploi aux Etats-Unis affichent en août la plus forte baisse depuis 2,5 ans.

Indices en hausse : Dow 2,35 %, S&P 2,61 %, Nasdaq 2,93 %.

4 oct. (Reuters) -

Wall street a progressé pour la deuxième journée consécutive mardi après que des données économiques américaines plus faibles aient fait baisser les rendements du Trésor et que la banque centrale d'Australie ait réduit ses taux d'intérêt moins que prévu, donnant l'espoir que la Réserve fédérale tempère bientôt ses hausses de taux agressives.

Alors que la demande de main-d'œuvre reste assez forte, les offres d'emploi aux États-Unis ont connu leur plus forte baisse en près de 2 ans et demi en août, un autre signe que la Fed pourrait relâcher sa mission de maîtriser l'inflation en resserrant sa politique.

Plus tôt, la Reserve Bank of Australia a surpris les marchés avec une hausse des taux d'intérêt plus faible que prévu de 25 points de base. Son taux d'escompte a atteint un pic de neuf ans après six hausses de taux en autant de mois, suite à des mesures similaires prises par d'autres banques centrales.

La RBA est la première grande banque centrale à reconnaître que le moment est venu de ralentir après avoir augmenté les taux de manière agressive cette année, a déclaré Anthony Saglimbene, stratège en chef des marchés chez Ameriprise Financial à Troy, dans le Michigan.

"Il y a un espoir que la Réserve fédérale, à un moment donné au quatrième trimestre, dise la même chose. Pas arrêter de relever les taux d'intérêt, mais juste ralentir le rythme", a-t-il déclaré. "C'est ce sur quoi les marchés se rallient en quelque sorte sous la surface".

Néanmoins, le gouverneur de la Fed, Philip Jefferson, a déclaré que l'inflation est le problème le plus sérieux auquel la banque centrale américaine est confrontée et qu'il "peut prendre un certain temps" pour le résoudre. La présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que la banque centrale doit procéder à davantage de hausses de taux.

Les valeurs technologiques sensibles aux taux ont augmenté alors que les rendements du Trésor de référence à 10 ans ont baissé pour la deuxième journée après les données sur l'emploi et la décision surprise de la RBA. Les valorisations des valeurs technologiques et autres valeurs de croissance sont liées au coût du capital.

Si les gains se maintiennent, l'indice Nasdaq Composite devrait enregistrer sa meilleure performance sur une journée depuis le 27 juillet, tandis que le Dow Jones Industrial Average et le S&P 500 étaient sur le point de réaliser leur plus grand rallye sur deux jours depuis avril 2020.

Le milliardaire Elon Musk a proposé d'aller de l'avant avec son offre initiale de 54,20 $ pour rendre Twitter Inc. privé, ont déclaré mardi deux sources familières avec la question, ce qui a fait bondir les actions de la société de médias sociaux de

12.67

%. Les actions Tesla étaient en hausse d'environ 6 % avant la nouvelle et ont immédiatement réduit leurs gains, en hausse d'environ

2.25

% sur la journée.

Les titans de la méga-capacité ont mené le rallye, avec Amazon.com Inc grimpant de

4.36

% et Microsoft Corp avançant de

2.90

%. Apple Inc a augmenté de

1.90

% tandis qu'Alphabet Inc, société mère de Google

2.62

%.

À l'adresse

2:30

p.m.

ET, l'indice Dow Jones Industrial Average

a augmenté de 667,54 points, soit 2,26 %,

pour atteindre

30,158.43

le S&P 500

a gagné 92,64 points, soit 2,52%,

à

3,771.07

et le Nasdaq Composite

a ajouté 306,59 points, soit 2,83%,

pour atteindre

11,122.03

.

Les banques telles que Citigroup, Morgan Stanley et Goldman Sachs ont grimpé de près de 5 %, faisant progresser l'indice des banques de 4 %.

Le rallye a été généralisé, moins d'une douzaine de valeurs de l'indice S&P 500 se négociant en territoire négatif.

Le rebond des actions lundi a suivi la clôture la plus basse du S&P 500 en près de deux ans la semaine dernière, qui a couronné sa pire performance mensuelle en septembre depuis mars 2020.

Rivian Automotive Inc a bondi de 13,4 % après que le constructeur de véhicules électriques a déclaré avoir produit 7 363 unités au troisième trimestre, soit 67 % de plus qu'au trimestre précédent, et a maintenu son objectif de 25 000 unités pour l'année complète.

Le S&P 500 a enregistré un nouveau sommet de 52 semaines et un nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré

45

nouveaux sommets et

56

nouveaux bas. (Reportages de Medha Singh, Ankika Biswas et Bansari Mayur Kamdar à Bengaluru ; Montage de Anil D'Silva, Arun Koyyur, Sriraj Kalluvila et Richard Chang)