Bourse de Paris : La Bourse de Paris en panne à l'ouverture

Euronext annonce qu'un gros pépin technique empêche les cotations ce matin, sur la plupart des instruments. L'alerte a été donnée à 8h14 pour les dérivés, avant d'être étendue à 8h55 aux indices et aux futures sur actions. L'opérateur boursier précise que les indicateurs avancés sur indices, notamment ceux du CAC40, étaient valables (légère hausse). Selon la formule consacrée, des nouvelles seront fournies le moment venu.Les bourses mondiales n'ont plus que trois séances pour tenter d'inverser la tendance d'un mois d'octobre particulièrement éprouvant, qui a vu certains indices perdre plus de 10%. C'est par exemple le cas du Nasdaq américain, aux performances insolentes depuis quelques années, qui subit une sévère correction. Côté CAC40, le passif atteint 9,58%, ce qui classe pour l'instant octobre 2018 parmi les 10% de mois boursiers les plus défavorables depuis la création de l'indice en 1987. Vendredi, nous nous étions livrés à une petite anthologie de ces records, alors que le CAC était au fond du trou ( à retrouver ici ). Le tableau ci-dessous montre les variations sur le mois d'octobre des principales places (dans l'encadré rouge).

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Les principaux événements dont vous entendrez parler ce matin dans l'actualité sontà la présidence brésilienne, la(Land de Hesse) et la décision de S&P d'abaisser la perspective d'évolution de la notation souveraine de l'Italie de "stable" à "négative", en conservant toutefois la notation actuelle "BBB". Il sera aussi beaucoup question de la, le crash d'un Boeing B737MAX-8 de Lion Air, avec 188 personnes à bord.Cette semaine, les publications d'entreprises auront pour têtes d'affiches Facebook L'Oréal et Mastercard (mardi), puis Sanofi mercredi et Apple Royal Dutch Shell et DowDupont jeudi. Dès ce lundi, les sociétés asiatiques commencent à être nombreuses sur l'agenda ( Ping An China Telecom …), aux côtés de Mondelez Deutsche Boerse ou Aéroports de Paris pour les Etats-Unis et l'Europe. Pour finir sur une note plus optimiste, les annonces du jour ont bien commencé avec les chiffres solides de HSBC Le calendrier macroéconomique est vierge aujourd'hui. La paire EUR / USD se traite 1,1393 (-,04%), tandis que l'once d'or est stable à 1 232 USD. Le baril perd quelques points à 67,61 USD pour le WTI et 77,59 USD pour le Brent.