La Bourse de Sao Paulo plonge encore à la reprise (-18,6%)

Sao Paulo (awp/afp) - La Bourse de Sao Paulo, dont les échanges ont été suspendus deux fois jeudi, a poursuivi sa dégringolade à la reprise de la séance, chutant de 18,6%, sur fond de panique des marchés face à la pandémie de coronavirus.

Vers 13h45 locales (16H45 GMT), l'indice Ibovespa perdait 18,60%, à 69.280 points.

Peu après l'ouverture, la première place financière d'Amérique latine s'était enfoncée, perdant 11,65%, avant que les échanges ne soient suspendus.

Le cours de la compagnie pétrolière Petrobras cédait plus de 20%, tandis que les compagnies aériennes Azul et Gol perdaient respectivement 27% et 35%.

Les investisseurs, qui attendaient des mesures de soutien économique, ont été douchés par la décision la veille du président américain, Donald Trump, de suspendre tous les voyages depuis l'Europe continentale vers les Etats-Unis pour lutter contre la propagation de la maladie.

La monnaie brésilienne, le réal, a, par ailleurs, momentanément dépassé pour la première fois depuis sa création en 1994 un seuil historique de baisse, à 5 réais pour un dollar, en raison de l'impact de la crise mondiale sur la première économie d'Amérique latine.

La monnaie brésilienne s'est enfoncée à 5,028 reais pour un dollar, pour ensuite se reprendre un peu, s'échangeant à 4,86 reais après une intervention de la Banque centrale.

Pour tenter de rassurer les marchés, le ministre ultra-libéral de l'Economie, Paulo Guedes, avait déclaré la semaine dernière que le réal ne tomberait sous le seuil des 5 réais pour un dollar que "si on faisait vraiment n'importe quoi".

Le Brésil est un gros exportateur, notamment de produits agricoles et de matières premières vers la Chine, son premier partenaire commercial, et un important producteur de pétrole, dont les cours ont chuté.

Il n'a enregistré qu'une soixantaine de contaminations et aucun décès à ce jour dus au nouveau coronavirus, dont le président, Jair Bolsonaro, a estimé que la gravité avait été "surestimée".

afp/rp