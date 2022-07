La Bourse de Shanghai assure la stabilité du marché avant le Congrès du Parti communiste.

La bourse aidera également à stabiliser la croissance économique en soutenant activement le contrôle du coronavirus et la reprise du travail, et gérera et orientera les attentes du marché vers le côté positif, a déclaré la SSE dans une déclaration publiée sur son site Web dimanche.

"La SSE doit comprendre pleinement l'énorme signification politique du 20e Congrès du Parti, et maintenir efficacement la stabilité du marché des capitaux", selon la déclaration, publiée après que la SSE ait tenu une réunion interne la semaine dernière.

On s'attend à ce que le président chinois Xi Jinping obtienne un troisième mandat sans précédent à la tête du Parti communiste lors du congrès qui se tiendra plus tard cette année, tous les cinq ans.

La SSE a également déclaré qu'elle ferait des préparations solides et détaillées pour étendre les réformes du processus d'offre publique initiale, et qu'elle assumerait la responsabilité politique dans la prévention et la résolution des risques financiers.

L'indice composite de Shanghai a rebondi d'environ 14 % depuis son point le plus bas de l'année atteint le 27 avril, mais il est toujours en baisse d'environ 10 % depuis le début de l'année.