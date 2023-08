La Bourse de Shanghai a demandé aux banquiers d'être très attentifs aux pratiques commerciales des fabricants chinois de médicaments et d'équipements médicaux qui souhaitent s'introduire en bourse, dans un contexte d'intensification de la lutte contre la corruption dans le secteur, ont indiqué des sources.

La bourse a demandé aux banquiers d'investissement et aux avocats de s'assurer de la conformité et de la légitimité des activités de vente et de marketing des fabricants de médicaments, selon une publication interne que la bourse a envoyée aux banquiers à la fin du mois de juillet et qui a été examinée par Reuters.

Deux sources bancaires au fait de la question ont confirmé l'information. La Bourse de Shanghai s'est refusée à tout commentaire. (Reportage de Shanghai Newsroom ; Rédaction de Christian Schmollinger)