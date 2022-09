La Bourse dégringole en raison des craintes liées au resserrement de la politique monétaire.

Le Dow a chuté d'environ un demi pour cent. Le S&P a perdu plus de 1 %, et le Nasdaq a chuté de près d'un pour cent et demi.

Un panorama de données économiques, mené par des ventes au détail meilleures que prévu, a cimenté la probabilité d'une nouvelle hausse de 75 points de base des taux d'intérêt de la Fed à l'issue de la réunion de politique monétaire de la semaine prochaine.

Mais David Berman, gestionnaire de portefeuille de Durban Capital, a déclaré que la Fed doit être encore plus agressive - et choquer l'économie afin de dompter l'inflation, qu'il qualifie de "problème très sérieux."

"La seule chose que je dirai, c'est que j'ai été un peu déçu par la Fed et par la façon dont elle a transmis au marché, lentement, ce que sont ses intentions. En d'autres termes, les intentions de la Fed sont, au moment où elle fait l'annonce, bien connues. Il n'y a pas de facteur de choc. J'aimerais voir la Fed augmenter les taux et faire quelque chose qui soit un peu un facteur de choc pour dire, 'Nous sommes sérieux'."

Les banques sensibles aux taux d'intérêt ont contribué à atténuer le déclin du Dow, mais la vente, qui s'est accélérée vers la fin de la session, a vu les leaders du marché, dont Microsoft, Apple et Amazon, frapper le Nasdaq, chargé de technologie.

Les actions des opérateurs ferroviaires Union Pacific et Norfolk Southern ont surperformé le marché plus large après que l'administration Biden ait aidé à négocier un accord de principe avec les syndicats pour éviter une grève.

Adobe a chuté après que la société a annoncé qu'elle allait acheter la société de logiciels Figma dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 20 milliards de dollars.