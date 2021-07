Matières premières : La Bourse des métaux de Londres lance un contrat sur le lithium

Londres (awp/afp) - La Bourse des métaux de Londres (LME) a annoncé lundi le lancement d'un contrat sur le lithium afin de répondre à la demande en plein essor pour ce métal incontournable dans les batteries des véhicules électriques.

Le LME (London Metal Exchange), institution historique de la City, annonce dans un communiqué ce nouveau contrat, aux côtés d'autres portant notamment sur les débris d'acier et d'aluminium, et conformément à sa stratégie consistant à faire davantage pour l'environnement.

Le contrat à terme sur le lithium, qui permet d'anticiper sur l'évolution du prix, est conçu pour les fabricants de batteries électriques et les constructeurs automobiles, selon le LME.

Il est fait également pour les investisseurs qui cherchent à augmenter leur exposition sur ce secteur en plein développement.

Le lithium, produit essentiellement en Amérique du Sud et en Australie, est un métal de plus en plus recherché puisqu'il entre dans la composition des batteries électriques les plus utilisées.

"Le LME a travaillé en collaboration avec les parties prenantes du marché du lithium à travers la planète pendant plus de trois ans afin d'acquérir une connaissance en profondeur des nuances commerciales et techniques de ce secteur", rappelle Ron Mitchell, président du comité sur le lithium du LME.

"Le contrat offre au secteur un outil important de gestion des risques liés au prix et intervient à un moment crucial pour soutenir les objectifs d'électrification de nombreux pays", selon lui.

Ce lancement peut être vu comme une réponse au marché américain CME (Chicago Mercantile Exchange), concurrent du LME, qui a lancé son propre contrat à terme sur le lithium en mai.

Le LME est la filiale depuis 2012 du propriétaire de la Bourse de Hong Kong, le Hong Kong Exchanges and Compensation (HKEX), et propose de multiples contrats à terme sur les métaux non-ferreux (cuivre, aluminium, plomb, zinc, nickel et étain principalement).

