La Bourse glisse de plus de 2%, la crise technologique s'aggrave et la réunion de la Fed est attendue.

L'indice de référence a failli confirmer une correction lundi avant de rebondir en fin de séance. Une correction est confirmée lorsqu'un indice clôture 10 % ou plus en dessous de son niveau record de clôture.

Les actions américaines ont connu un début d'année 2022 mouvementé, le S&P 500 ayant perdu 10,4 % par rapport à son record de clôture du 3 janvier, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a connu son pire début d'année depuis 1980.

La Fed tiendra plus tard dans la journée sa réunion de politique monétaire de deux jours, qui sera suivie de près pour connaître le calendrier de la banque centrale concernant le relèvement des taux d'intérêt directeurs pour lutter contre l'inflation.

Les traders des contrats à terme sur les fonds fédéraux tablent sur une hausse de 25 points de base en mars, en plus de trois autres hausses de taux d'ici la fin de l'année.

Les 11 principaux secteurs du S&P 500 ont tous reculé dans les premiers échanges, huit d'entre eux ayant perdu plus de 2 % chacun.

"Il semble simplement que le marché réagisse à la nouvelle réalité d'une politique plus stricte de la part de la Fed... vous ne verrez probablement personne prendre des paris énormes avant la réunion de mercredi", a déclaré Dan Eye, directeur des investissements chez Fort Pitt Capital Group.

Les tensions géopolitiques en Ukraine ont ajouté à l'incertitude, le ministère américain de la défense ayant déclaré qu'environ 8 500 soldats américains avaient été placés en état d'alerte renforcée.

À 10 h 06 HE, l'indice Dow Jones était en baisse de 764,89 points, soit 2,23 %, à 33 599,61, l'indice S&P 500 était en baisse de 115,61 points, soit 2,62 %, à 4 294,52, et l'indice Nasdaq Composite était en baisse de 395,35 points, soit 2,85 %, à 13 459,78.

La saison des résultats du quatrième trimestre a démarré sur un panorama mitigé, tous les regards étant désormais tournés vers les résultats de la méga-capacité de croissance Microsoft après la clôture du marché mardi, puis vers Apple et Tesla plus tard dans la semaine.

Les bénéfices des sociétés du S&P 500 devaient augmenter de 24,1 % en glissement annuel, selon les estimations IBES de Refinitiv.

"Les bénéfices du T4 sont certainement bons, mais ils sont plus conformes aux attentes par rapport aux énormes beats que nous avons vus au cours des quatre derniers trimestres", a ajouté Eye.

General Electric Co a chuté de 8,4 % après que le conglomérat industriel a affiché des revenus trimestriels en baisse.

IBM a progressé de 0,6 % après que le géant de l'informatique a dépassé les estimations de Wall Bourse concernant le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels, tandis que 3M a glissé de 2,5 % bien qu'il ait dépassé les estimations du marché pour ses résultats du quatrième trimestre.

American Express a bondi de 3,4 % grâce à des bénéfices optimistes au quatrième trimestre, tandis qu'une autre composante du Dow Jones, Johnson & Johnson, est restée stable après avoir manqué les estimations de revenus pour le quatrième trimestre.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 6,86 à 1 sur le NYSE et de 4,07 à 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P n'a enregistré aucun nouveau sommet sur 52 semaines et deux nouveaux points bas, tandis que le Nasdaq a enregistré six nouveaux sommets et 45 nouveaux points bas.