La Bourse ouvre en baisse alors que les données sur l'emploi renforcent les inquiétudes concernant la hausse des taux d'intérêt.

Le rapport du Département du travail a montré que les effectifs non agricoles ont augmenté de 428 000 emplois le mois dernier, alors que les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 391 000 créations d'emplois.

Le taux de chômage est resté inchangé à 3,6 % en avril, tandis que le salaire horaire moyen a augmenté de 0,3 % contre les prévisions d'une hausse de 0,4 %. Les données ont souligné les solides fondamentaux de l'économie malgré une contraction du produit intérieur brut au premier trimestre.

"Si vous vous inquiétez d'une récession, du moins dans un premier temps, je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit ici qui puisse indiquer que l'économie est en panne", a déclaré Matthew Tuttle, directeur des investissements de Tuttle Capital Management à Greenwich, Connecticut.

"Le taux de chômage étant de 3,6 % après 12 mois consécutifs de création de plus de 400 000 emplois, pour moi, c'est une économie qui tourne. Je suis dans le camp des 'inquiets d'une récession'".

Les principaux indices ont plongé jeudi, annulant tous les gains d'un rallye de soulagement mercredi, les investisseurs craignant que des hausses de taux plus importantes soient nécessaires alors que l'inflation atteint son plus haut niveau depuis quatre décennies. Les traders voient 83 % de chances d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion de juin de la Fed, malgré le fait que le chef de la Fed, Jerome Powell, ait exclu une telle hausse des taux [IRPR].

Le Nasdaq a chuté de 5 %, sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis juin 2020, les valeurs de croissance sensibles aux taux ayant été martelées.

L'indice de croissance S&P 500 est en baisse de près de 20,3 % depuis le début de l'année, contre une chute de 4,9 % pour son homologue valeur, qui abrite des secteurs sensibles à l'économie comme l'énergie, les banques et l'industrie.

Les valeurs mégacap ont connu un panorama mitigé vendredi, avec Microsoft Corp en baisse de 0,6 % dans les échanges de pré-marché.

Wells Fargo a mené les baisses parmi les grandes banques avec une chute de 0,4 %.

À 9h01 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 174 points, soit 0,53%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 27,75 points, soit 0,67%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 120 points, soit 0,93%.

Parmi les actions, DoorDash Inc a progressé de 3,4 %, la société de livraison de repas ayant relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en matière d'objectif de croissance de base après avoir annoncé des revenus trimestriels optimistes.

Under Armour Inc a chuté de 16,0 % après que le fabricant de vêtements de sport a annoncé un bénéfice annuel en baisse, alors qu'il est aux prises avec des coûts de transport plus élevés et un coup porté à ses activités par les nouvelles restrictions du COVID-19 en Chine.

Les actions de son rival Nike Inc ont glissé de 2,3 %.