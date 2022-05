La Bourse rebondit grâce à l'aide des banques et des grandes entreprises technologiques.

Les trois principaux indices boursiers américains étaient en forte hausse, avec un rebond des valeurs technologiques et des valeurs de croissance liées à la technologie, notamment Apple Inc et Microsft Corp, qui ont le plus contribué à la hausse.

Les banques sensibles aux taux d'intérêt ont progressé de 5,9 % après que le plus grand créancier américain, JPMorgan Chase & Co, a relevé ses perspectives de revenus d'intérêts pour l'année en cours.

L'action de JPMorgan Chase était en hausse de 7,2 %.

"Cela ressemble à un rallye réflexe", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana. "Les investisseurs suivent la dernière heure haussière de vendredi, profitant du rebond du marché sur ce qui semble être un niveau de résistance."

Vendredi, le S&P 500 a clôturé 18,7 % en dessous de son record de clôture atteint le 3 janvier. Si l'indice de référence clôture 20 % ou plus en dessous de ce record, cela confirmera qu'il est dans un marché baissier depuis cette date.

Ces dernières semaines, les marchés ont été ébranlés par les inquiétudes liées à la persistance d'une inflation élevée et aux tentatives agressives de la Réserve fédérale pour la contenir, tandis que l'économie mondiale fait face aux retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

"Aujourd'hui, il semblerait que le marché soit moins craintif quant au facteur inflation et à la capacité de la Fed à orchestrer un atterrissage en douceur, pour ainsi dire", a déclaré M. Carlson, ajoutant que "le biais (du marché) est toujours à la baisse".

Les participants au marché pourraient avoir un aperçu de l'état d'esprit de la Fed lorsque le procès-verbal de sa dernière réunion de politique générale sera publié mercredi. [FEDWATCH]

Une série d'indicateurs économiques cette semaine pourrait apporter un soutien supplémentaire à l'idée que l'inflation a atteint un pic en mars, et également à la question de savoir si les prix élevés ont nui au pouvoir d'achat des consommateurs.

Une série d'avertissements sinistres de la part des détaillants la semaine dernière, y compris Walmart Inc et Target Corp ont soulevé de telles préoccupations.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 619,8 points, soit 1,98 %, pour atteindre 31 881,7, le S&P 500 a gagné 67,53 points, soit 1,73 %, pour atteindre 3 968,89 et le Nasdaq Composite a ajouté 143,35 points, soit 1,26 %, pour atteindre 11 497,96.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, les financières ont bénéficié du plus grand pourcentage de gain.

La saison des rapports du premier trimestre est presque terminée, 474 des sociétés du S&P 500 ayant publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 78 % ont dépassé les attentes, selon Refinitiv.

Pour ce qui est de l'avenir, les annonces préalables du trimestre en cours sont généralement pessimistes, avec 59 projections négatives et 32 positives, par rapport aux 37 négatives et 52 positives du trimestre de l'année précédente, selon Refinitiv.

Les actions de VMWare Inc ont bondi de 20,2 % suite aux rapports du week-end selon lesquels le fabricant de puces Broadcom Inc était en pourparlers pour acquérir le fournisseur de services de cloud. Broadcom a chuté de 4,3 %.

Pfizer Inc a gagné 1,1 % après que le fabricant de médicaments et son homologue BioNTech SE ont annoncé que son vaccin COVID-19 était efficace chez les enfants de moins de 5 ans.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que les titres en baisse au NYSE dans un rapport de 2,58 contre 1 ; au Nasdaq, un rapport de 1,47 contre 1 a favorisé les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau sommet sur 52 semaines et 31 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 24 nouveaux sommets et 128 nouveaux bas.