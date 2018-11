Bourse de Paris : La Bourse retrouve le sourire

Les temps forts économiques du jour

La réputation du mois d'octobre n'est pas usurpée. Avec -7,28% au compteur, le CAC40 a beaucoup souffert sur la période, à l'instar des autres indices mondiaux, notamment aux Etats-Unis. Octobre est, historiquement, un mois compliqué pour les marchés financiers. Il s'est achevé hier sur une note positive, alors que les publications d'entreprises viennent à la rescousse d'investisseurs rendus moroses par les tensions commerciales et politiques. Si les technologiques américaines se sont reprises, permettant au Nasdaq de s'adjuger 2,3%,Ce matin, la tendance reste porteuse. "Les marchés sont raisonnablement calmes, il y a un brin d'optimisme sur le Brexit dans l'air et personne ne paraît trop agité alors que le dollar approche des 7 Yuans", résume Robert Carnell. Pour autant, le patron de la recherche économique d'ING pour l'Asie rappelle aussi que l'équilibre est fragile avec l'approche des statistiques mensuelles sur l'emploi aux Etats-Unis (vendredi), les élections américaines de mi-mandat (dans 5 jours) et les craintes affichées par certains dirigeants chinois sur la croissance de leur économie. Un optimisme prudent mais pas béat, donc, même si l'on sent ce matin que des avancées décisives pourraient avoir lieu dans le dossier Brexit, ce qui réduirait un foyer de risque.Pour patienter jusqu'à ces diverses échéances, la publication la plus attendue de la semaine, Apple , aura lieu ce soir après la clôture de Wall Street. Auparavant, les investisseurs patienteront avec ArcelorMittal Shire ou Kraft Heinz . Peu avant 8h00, les indicateurs avancés européens sont légèrement dans le rouge.En Europe, les statistiques majeures sont concentrées au Royaume-Uni avec l'indice PMI Manufacturier d'octobre (10h30, consensus 53) et le rapport sur l'inflation de la Banque d'Angleterre (13h00). Aux Etats-Unis, le rapport Challenger sur les suppressions de postes (12h30) précèdera les inscriptions hebdomadaires au chômage (13h30, consensus 213 000), la productivité et les coûts de main d'œuvre (13h30), le PMI Manufacturier (14h45, consensus 55,9), l'ISM Manufacturier (15h00, consensus 59) et les dépenses de construction (15h00, consensus +0,2%).La paire EUR / USD est à 1,13450 ce matin, sur une légère remontée de la monnaie unique. L'once d'or progresse légèrement à 1 217 USD. Le baril reste sous pression à 64,90 USD le WTI et 74,56 USD le Brent. Le 10 ans américain est à 3,159%.