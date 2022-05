La Bourse se redresse, portée par Tesla et d'autres valeurs de croissance

Dix des 11 principaux indices sectoriels S&P ont progressé, les secteurs des finances, des matériaux et de la technologie ayant chacun augmenté de plus de 2 %.

Les investisseurs ont été encouragés par des données montrant que les ventes au détail américaines ont augmenté de 0,9 % en avril, les consommateurs ayant acheté des véhicules à moteur dans le cadre d'une amélioration de l'offre et fréquenté les restaurants.

Les actions de Microsoft Corp, Apple Inc, Tesla Inc et Amazon, récemment sanctionnées, ont gagné entre 1,3 % et 4,4 %, faisant grimper le S&P 500 et le Nasdaq.

Le vaste rallye de mardi a fait suite à des semaines de ventes sur le marché boursier américain qui, la semaine dernière, ont vu le S&P 500 sombrer à son plus bas niveau depuis mars 2021.

"Les plus grandes poches d'actions que les investisseurs ont tendance à acheter ont été essentiellement battues. Elles sont soit en correction, soit en territoire de marché baissier", a déclaré Sylvia Jablonski, directrice des investissements de Defiance ETF. "Je pense que les investisseurs recherchent ces opportunités pour acheter sur le creux, et je soupçonne qu'aujourd'hui est un bon jour pour le faire."

L'indice S&P 500 des banques a bondi de 3,1 %, Citigroup grimpant de 7,9 % après que Berkshire Hathaway de Warren Buffett a révélé un investissement de près de 3 milliards de dollars dans le créancier américain.

Une autre série de données économiques a montré que la production industrielle a accéléré de 1,1 % le mois dernier, ce qui est supérieur aux estimations de 0,5 % et plus rapide que la progression de 0,9 % en mars.

"Cela correspond à une croissance économique continue au deuxième trimestre et non à une récession en cours", a déclaré Bill Adams, économiste en chef de la Comerica Bank à Dallas.

La Réserve fédérale américaine "continuera à faire pression" pour resserrer la politique monétaire américaine jusqu'à ce qu'il soit clair que l'inflation diminue, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d'un événement mardi.

Les traders évaluent à 85 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base en juin.

Dans les échanges de l'après-midi, le S&P 500 était en hausse de 1,27% à 4 059,02 points.

Le Nasdaq a gagné 1,76% à 11 868,20 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average était en hausse de 0,74% à 32 461,93 points.

GRAPHIQUE - Les transactions les plus actives du S&P 500 :

Walmart Inc. a chuté d'environ 11 % après que le géant de la vente au détail a réduit ses prévisions de bénéfices annuels, signalant une baisse plus importante des marges.

Les détaillants Costco, Target et Dollar Tree ont chuté entre 0,9% et 2,1%.

United Airlines Holdings Inc a gagné 7,3 % après que le transporteur a revu à la hausse ses prévisions de revenus pour le trimestre en cours, ce qui a stimulé les actions de Delta Air, American Airlines et Spirit Airlines.

Une saison de bénéfices positifs pour le premier trimestre a été éclipsée par les inquiétudes liées au conflit en Ukraine, à la montée en flèche de l'inflation, aux blocages de COVID-19 en Chine et au resserrement agressif des politiques des banques centrales.

Le S&P 500 a baissé d'environ 15 % jusqu'à présent en 2022, et le Nasdaq a perdu 24 %, touché par la chute des valeurs de croissance.

Les actions chinoises cotées aux États-Unis ont bondi dans l'espoir que la Chine assouplisse sa répression du secteur technologique.

Les émissions en hausse ont été plus nombreuses que les émissions en baisse sur le NYSE dans un rapport de 3,58 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,15 contre 1 a favorisé les avancées.

Le S&P 500 a affiché un nouveau sommet sur 52 semaines et 30 nouveaux bas ; le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux sommets et 108 nouveaux bas.