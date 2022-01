La Bourse suisse SIX envisage de se développer en Amérique latine, selon Cinco Dias

L'opérateur boursier suisse SIX envisage de se développer en Amérique latine après avoir racheté le marché boursier espagnol BME en 2020, a rapporté lundi le journal espagnol Cinco Dias citant le PDG de SIX, Jos Dijsselhof.

Le haut dirigeant de SIX a déclaré que la société avait déjà des projets en Colombie, au Costa Rica et au Mexique, entre autres pays. "Nous analysons également les alliances potentielles et les opérations de croissance", a déclaré Dijsselhof à Cinco Dias.

SIX a finalisé à la mi-2020 l'acquisition de BME dans une opération qui valorise l'opérateur du marché de Madrid à 2,8 milliards d'euros. (Reportage d'Inti Landauro, édition de Louise Heavens)