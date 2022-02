La Bourse suisse dégage une nette hausse des volumes en janvier

Zurich (awp) - La Bourse suisse a enregistré en janvier une importante avancée des volumes négociés, portée par la volatilité des marchés inquiets par les hausses de taux annoncées par la Banque fédéral américaine (Fed) et l'inflation. Un sommet historique à 12'997 points a été atteint par le SMI, l'indice vedette, le 3 janvier.

Au cours du mois sous revue, les volumes échangés se sont étoffés de 23,2% sur un mois à 122,1 milliards de francs suisses, portés par 5,8 millions de transactions. Ces dernières ont bondi de 27,3%, indique mardi l'opérateur de la Bourse suisse SIX dans un communiqué.

Toutes les classes d'actifs ont été recherchées par les investisseurs. Les bonds non libellés en francs suisses (+236,8% sur un mois) ont en particulier retenu l'attention, tout comme les obligations en francs suisses (+53,2%). Les actions, fonds et ETP ont progressé de 18,8% et les ETF de 31,5%.

Avec 392'371 transactions, la journée qui a marqué le record mensuel était le 24 janvier. Le titre qui a généré le plus grand volume était Nestlé avec 10,6 milliards de francs suisses.

En 2021, le volume de négoce a chuté de plus d'un quart à 1282,4 milliards de francs suisses, quand le nombre de transaction a fondu de plus d'un tiers à 62'665'033 opérations.

lk/rp