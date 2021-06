La BuBa ne pense pas nécessaire de prolonger la suspension du plafonnement de sa dette en 2022-sources

BERLIN, 24 juin (Reuters) - Le président de la Bundesbank ne voit pas l'intérêt de suspendre une année de plus la règle du plafonnement de la dette allemande et a fait savoir au gouvernement que les prévisions de croissance pour 2021 et 2022 étaient trop pessimistes, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier.

Jens Weidmann a informé les ministres qu'il anticipait des rentrées fiscales plus importantes et des dépenses moindres en 2022. Il leur a également dit considérer que les mesures de stabilisation ne seraient plus nécessaires, ont ajouté les sources.

Contactée par Reuters, la Bundesbank a refusé de faire le moindre commentaire.

Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel a mis sur la table un plan de sauvetage et de relance économiques d'une ampleur inédite pour atténuer le effets de la crise sanitaire du coronavirus, empruntant 130 milliards d'euros supplémentaires en 2020 et 240 milliards en 2021.

Pour y parvenir, Berlin a recouru à un dispositif d'urgence qui permet de suspendre l'application des règles gravées dans le marbre constitutionnel plafonnant l'endettement allemand.

Dans son projet de budget, le ministre allemand des Finances, Olaf Scholtz, a indiqué qu'il demanderait une nouvelle suspension de ces règles en 2022. (Reportage Frank Siebelt à Frankfort, Andreas Rinke et Christian Kraemer à Berlin, rédigé par Madeline Chambers; version française Nicolas Delame, édité par Jean Terzian)