La Bundesbank enregistre sa première perte depuis plus de quarante ans en raison de la hausse des taux d'intérêt.

Bien que la perte de 172 millions d'euros (183 millions de dollars) ait été couverte par les provisions accumulées au fil des ans, d'autres pertes sont probables car les taux d'intérêt continuent à augmenter, réduisant la valeur des obligations accumulées pendant les années où l'inflation était très faible.

Il s'agit de la première perte de la Bundesbank depuis 1979.

"Le résultat des bénéfices aujourd'hui et dans les années à venir est en fin de compte le résultat de la politique monétaire extraordinairement expansive de ces dernières années", a déclaré Joachim Nagel, président de la Bundesbank.

"Une politique monétaire restrictive est désormais nécessaire pour rétablir la stabilité des prix en temps voulu."

Pour la Bundesbank, l'érosion de ses tampons de risque est avant tout une question comptable, car la banque peut simplement reporter les pertes, comme elle l'a fait dans les années 1970, puis les reconstituer lorsqu'elle réalise à nouveau des bénéfices.

Les pertes n'entravent pas non plus la capacité de la banque à mener des opérations de politique monétaire - tant que les investisseurs ne perdent pas confiance dans son statut et celui de la BCE en tant que combattants crédibles de l'inflation.

Mais cela signifiera une perte de revenus pour le budget fédéral allemand, car la Bundesbank a versé près de 25 milliards d'euros de dividendes entre 2010 et 2019 avant de commencer à constituer des provisions.

La perte de la banque centrale allemande survient quelques jours seulement après que la BCE elle-même a annoncé une perte de 1,6 milliard d'euros, ce qui soulève la question de savoir si elle pourrait un jour manquer de tampons et qui paiera la facture de ses largesses passées maintenant que l'inflation est de retour et les taux élevés.

