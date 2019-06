La Bundesbank réduit sa prévision de croissance pour 2019

La banque centrale allemande table désormais sur une croissance de 0,6% du produit intérieur brut (PIB) allemand en 2019, soit bien en dessous de sa précédente prévision d'une croissance de 1,6% donnée en décembre.

La Bundesbank s'attend à ce que la croissance rebondisse à 1,2% l'an prochain, contre +1,6% attendu auparavant pour 2020.

"L'économie allemande connaît actuellement un ralentissement marqué", a indiqué la banque centrale à l'occasion de l'actualisation bi-annuelle de ses projections. "C'est principalement dû à un ralentissement dans l'industrie, où la faible croissance des exportations se fait sentir".

Selon des données publiées vendredi, la production industrielle et les exportations de l'Allemagne ont reculé plus que prévu en avril, reflétant les vents contraires auxquels est confronté le pays avec les tensions commerciales et les incertitudes sur le Brexit.

La banque a averti que même si elle ne s'attendait pas à un déclin plus prononcé de l'économie, les risques sur ses estimations restaient orientés à la baisse.

"Pour la croissance économique, et dans une moindre mesure, pour le taux d'inflation, ce sont les risques baissiers qui prédominent en l'état actuel des choses".

L'inflation est toujours attendue à 1,4% cette année, mais étant donné le ralentissement économique, la hausse des prix serait plus lente qu'anticipé, a indiqué la Bundesbank.

La prévision d'inflation pour 2020 est fixée à 1,5%, contre 1,8% attendu en décembre et sous l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) d'inférieure mais proche de 2%.

Jeudi, la BCE a de nouveau repoussé l'horizon du premier relèvement de ses taux directeurs depuis la crise financière et dit qu'elle pourrait continuer de rémunérer les banques qui prêtent aux entreprises et aux ménages dans un contexte de dégradation des perspectives de croissance.

(Balazs Koranyi, Blandine Hénault pour le service français)