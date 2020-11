La CAJO suspend et demande la révocation du permis de vente d'alcool de Unionville Karaoke Bar, Tengo KTV

TORONTO, 30 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le registrateur de la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (CAJO) a émis un ordre de suspension immédiate du permis de vente d’alcool de Tengo KTV, situé au 8360, chemin Kennedy, Unionville, pour des raisons d’intérêt et de sécurité publics.



Le registrateur a également émis un avis de proposition de révoquer le permis de vente d’alcool de l’établissement pour de multiples infractions à la Loi sur les permis d’alcool (LPA) et au Règlement 719, notamment pour ne pas avoir maintenu le contrôle des lieux.

Les agents de la conformité de la CAJO continuent à travailler avec les services de police et les municipalités de l’Ontario pour s’assurer que les établissements titulaires de permis agissent de manière responsable. Ils participent notamment à divers groupes de travail composés d’agents chargés de l’application des règlements locaux, d’inspecteurs de la santé publique, de services de police et d’autres agents chargés des infractions provinciales.

Dans le cadre des efforts plus larges du gouvernement pour garder la province sûre et ouverte, le Solliciteur général de l’Ontario a désigné les agents de la conformité de la CAJO comme agents des infractions provinciales pouvant appliquer la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19) (LRO).

Les titulaires d’un permis de vente d’alcool sont tenus de respecter leurs obligations en vertu de la LPA et de se conformer aux ordres émis en vertu de la LRO. Les titulaires de permis qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à de graves conséquences, notamment la possibilité d’un ordre de paiement d’amende, d’une suspension temporaire du permis ou, dans les cas les plus graves, d’une révocation du permis.

Un établissement qui reçoit un avis d’intention a le droit de faire appel de la proposition du registrateur auprès du Tribunal d’appel en matière de permis, qui est un tribunal juridictionnel indépendant de la CAJO et qui fait partie des Tribunaux de la sécurité, des appels en matière de permis et des normes Ontario.

CITATIONS

« Nous sommes conscients que ces temps sont difficiles pour tous dans le secteur de l’accueil. En tant que régulateur, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement de l’Ontario sur les mesures visant à soutenir le secteur tout au long de la pandémie. Tous les titulaires d’un permis de vente d’alcool en Ontario sont tenus de veiller à ce que l’alcool soit servi de manière sûre et responsable, et d’agir avec honnêteté et intégrité durant cette pandémie de COVID-19. La CAJO continuera à prendre toutes les mesures réglementaires appropriées pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas s’y conformer. »

Tom Mungham, registrateur et PDG, CAJO

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

Voir 6(2)(g.1)

Voir 17(2) et 45.2

La LRO a été adoptée le 21 juillet afin de garantir que des mesures importantes restent en place pour faire face à la menace durable de COVID-19, une fois que la déclaration d’urgence provinciale aura pris fin. Voyez le communiqué de presse du gouvernement.

Service responsable dans les bars karaoké (feuillet de renseignements) (Note : les heures de service sont désormais affectées, selon la LRO)

RENSEIGNEMENTS POUR LES MÉDIAS

Raymond Kahnert

Conseiller principal, Communications

media@agco.ca

416-326-3202

À PROPOS DE LA CAJO

La CAJO est responsable de la réglementation des secteurs de l’alcool, des jeux, des courses de chevaux et de la vente au détail privée de cannabis en Ontario, conformément aux principes d’honnêteté et d’intégrité, et dans l’intérêt du public.

La CAJO est un organisme de régulation doté d’un conseil d’administration qui relève du ministère du Procureur général. L’organisme a été créé le 23 février 1998 en vertu de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools, du cannabis et des jeux et la protection du public.

Restez informé

Suivez-nous sur Twitter à l’adresse @Ont_CAJO

Demandes de renseignements des médias

416-326-3202