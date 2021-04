La CFDT s'oppose à la réforme injuste de l'assurance chômage

Malgré une opposition claire de l'ensemble des organisations syndicales depuis sa présentation en 2019, le gouvernement a fait le choix de maintenir sa réforme de l'assurance chômage à tout prix et celle-ci entrera en application au 1er juillet 2021.

En dépit d'ajustements liés au contexte de crise sanitaire et d'annulations du Conseil d'État du « bonus malus » et pour rupture d'égalité, la CFDT y reste fermement opposée. En effet, notre organisation est en profond désaccord avec sa philosophie et ses objectifs premiers : inciter les demandeurs d'emploi, et singulièrement les plus précaires, à reprendre un emploi en baissant fortement leurs allocations, permettant ainsi de réaliser deux milliards d'économies par an.

La bataille de la CFDT contre cette réforme, injuste et incompréhensible dans la crise économique et sociale actuelle, continue. Celle-ci prendra différentes formes : la CFDT déposera prochainement un recours en référé auprès du Conseil d'État et a fait le choix de dénoncer cette réforme en donnant la parole aux premiers concernés : les demandeurs d'emploi et les salariés en recueillant leurs témoignages sur leur réalité quotidienne.

Nous ne le répéterons jamais assez : le chômage n'est pas un choix !