La Comision Federal de Electricidad (CFE), entreprise publique mexicaine, n'a pas à payer les centaines de millions de dollars réclamés par un fournisseur de gaz naturel texan à la suite de la forte hausse des prix du gaz pendant une tempête hivernale meurtrière, a décidé un groupe d'arbitrage international.

Le froid intense de la tempête d'hiver Uri de 2021 a poussé les prix du gaz naturel aux États-Unis à des niveaux record, en raison de l'augmentation de la demande et de la fermeture des puits et des gazoducs. Les fournisseurs ont répercuté les fortes hausses de prix sur leurs clients, ce qui a donné lieu à des dizaines de poursuites judiciaires.

Le mois dernier, une commission d'arbitrage de Houston a rejeté les plaintes de WhiteWater Midstream LLC contre la CFE et a accordé à la compagnie d'électricité de l'État des dommages-intérêts, des frais et des coûts non divulgués, selon un document déposé mercredi au tribunal de district des États-Unis à Houston.

Un avocat et un porte-parole représentant la société WhiteWater, basée à Austin (Texas), se sont refusés à tout commentaire immédiat.

Le procès pour rupture de contrat intenté par CFE à l'encontre des anciens dirigeants Guillermo Turrent et Javier Gutierrez, qui ont attribué le contrat à Whitewater, est toujours en cours. Un avocat de Turrent et Gutierrez n'a pas répondu aux demandes de commentaires.