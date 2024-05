La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine s'apprête à proposer vendredi une interdiction des produits dérivés cotés en bourse utilisés pour parier sur les élections américaines et d'autres événements majeurs dans le monde réel, a déclaré son président.

L'agence doit se prononcer vendredi sur la proposition de règlement qui interdirait la cotation et la compensation des "contrats événementiels", un type de contrat à terme qui a proliféré ces dernières années. Les critiques ont déclaré que ces produits pourraient compromettre l'intégrité des élections américaines.

"Non seulement ces contrats ne servent pas l'objectif économique des marchés à terme, mais ils sont illégaux dans plusieurs États et pourraient potentiellement et de manière inadmissible empiéter sur les responsabilités des États en matière de surveillance des élections fédérales", a déclaré Rostin Behnam, président de la CFTC, dans un communiqué publié à l'issue du vote.

La proposition, qui intervient au cours d'une année d'élections présidentielles importantes, interdirait les produits dérivés "de jeu", qui couvriraient également les produits permettant de parier sur des événements sportifs, ainsi que sur des calamités telles que le terrorisme et l'assassinat, a déclaré le président de la CFTC.

Cette proposition fait suite aux poursuites engagées contre la CFTC par des places de marché en ligne, notamment PredictIt, que la CFTC a tenté de fermer, et la bourse new-yorkaise KalshiEx, dont la demande d'inscription de contrats sur des événements sportifs a été rejetée. (Reportage de Laura Matthews, édition de Nick Zieminski)