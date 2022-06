La CFTC américaine poursuit la bourse de crypto-monnaies Gemini pour des déclarations trompeuses de 2017

La CFTC américaine a déposé mardi à New York une plainte fédérale accusant Gemini Trust Co d'avoir fait des déclarations fausses et trompeuses concernant un contrat à terme sur bitcoin que la société poursuivait en 2017.

L'agence soutient que Gemini, une bourse de crypto-monnaies dirigée par Cameron et Tyler Winklevoss, a violé les lois fédérales régissant les matières premières, et demande des amendes civiles et d'autres réparations.

Les responsables de Gemini "savaient ou auraient raisonnablement dû savoir que les déclarations et les informations transmises ou omises" par la société étaient fausses ou trompeuses en ce qui concerne la façon dont un contrat à terme de bitcoin proposé pourrait être susceptible d'être manipulé, selon le dépôt.

"Depuis huit ans, nous avons pour habitude de demander la permission, et non le pardon, et de toujours faire ce qui est juste. Nous sommes impatients de le prouver définitivement au tribunal", a déclaré Gemini dans un communiqué.

La CFTC n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le dépôt de la CFTC a noté que le contrat à terme bitcoin proposé par Gemini était particulièrement important car il devait être l'un des premiers contrats à terme d'actifs numériques cotés sur un marché de contrats désignés.

En décembre 2017, un contrat à terme sur bitcoin de Gemini a commencé à se négocier sur le Cboe Futures Exchange sous le symbole ticker "XBT", bien qu'il n'ait pas été immédiatement clair si la poursuite de la CFTC faisait référence à ce contrat en particulier. (Reportage de Hannah Lang à Washington ; édition par Chris Reese et Richard Chang)