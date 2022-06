La CFTC envisage de superviser les cryptomonnaies et le commerce du carbone - commissaire

Cette désignation élargirait le mandat de la CFTC pour superviser les marchés de l'agriculture, de l'énergie et des options financières et ouvrirait la voie à la réglementation par l'agence d'autres actifs numériques tels que les jetons non fongibles, ou NFT.

Séparément, la CFTC étudie le fonctionnement des marchés d'échange de carbone, en vue de leur utilisation dans la couverture et la gestion des risques.

Mersinger, l'un des cinq commissaires du conseil indépendant qui supervise les marchés à terme de matières premières et de produits financiers, s'exprimait mardi en marge de la conférence Reuters Commodities Trading USA à Houston.

Les grandes sociétés de crypto-monnaies ont soutenu la CFTC et mardi, les sénateurs américains Cynthia Lummis, républicaine du Wyoming, et Kirsten Gillibrand, démocrate de New York, ont déposé un projet de loi qui ferait de la CFTC le principal superviseur de l'industrie.

"Vous voyez l'industrie se coaliser pour que la CFTC devienne le principal régulateur", a déclaré Mersinger.

Les législateurs n'ont pas décidé quelle agence superviserait les cryptomonnaies, mais la proposition de loi Lummis-Gillibrand propose un point de départ pour le débat au Congrès.

La CFTC a commencé son propre examen d'un rôle potentiel sur les cryptomonnaies, le personnel recherchant des opportunités dans des domaines tels que le commerce de cryptomonnaies sur le marché au comptant "où nous pourrions avoir un rôle élargi", a déclaré Mersinger. Elle a averti que l'agence n'a historiquement pas réglementé les marchés au comptant et que ses examens sont préliminaires.

"Nous sommes toujours un régulateur fort, mais nos déclarants ont beaucoup de flexibilité", a-t-elle dit. "Ils ont été très intéressés par cette approche par rapport à la méthode descendante de certains autres régulateurs financiers", a-t-elle ajouté.

Le commerce du carbone est un autre domaine dans lequel la CFTC s'intéresse. Sa réglementation est actuellement largement contrôlée par les groupes industriels et volontaire de la part des participants.

"Nous nous intéressons à cet espace mais nous ne le réglementons pas", a déclaré Mersinger. L'une des considérations est de savoir quels changements pourraient être nécessaires pour que les marchés volontaires fonctionnent correctement, a-t-elle ajouté.

En 2020, lorsque les prix à terme du pétrole américain sont devenus négatifs pour la première fois par crainte d'un manque de stockage physique dans un contexte d'effondrement de la demande, la CFTC a publié un avis mettant en garde contre les risques que trop peu de gens ont pris au sérieux, a-t-elle dit.

L'une des leçons qu'elle a tirées est la nécessité d'une collaboration inter-agences plus large et d'une discussion des conditions de règlement des contrats avec les bourses et les négociants, a-t-elle dit.

"En fin de compte, le stockage n'était pas un problème aussi important" que ce que l'on craignait, mais il n'a pas été bien communiqué, a-t-elle dit.