La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a rejeté vendredi une proposition de la place de marché de prédictions KalshiEX LLC visant à utiliser des contrats dérivés pour parier sur le contrôle du Congrès, la qualifiant de "contraire à l'intérêt public".

La CFTC a déclaré que les contrats de Kalshi sur les événements politiques réglés en espèces impliqueraient des jeux illégaux, et elle a donc interdit qu'ils soient cotés ou disponibles pour la compensation ou la négociation.

Dans une déclaration accompagnant l'ordonnance, le président de la CFTC, M. Rostin Behnam, a déclaré que les contrats de M. Kalshi auraient obligé la CFTC à utiliser son pouvoir de surveillance et d'exécution comme s'il s'agissait d'un "flicage électoral" et d'autres manières qui ne font pas partie de son mandat.

"Il est logique que la CFTC ait le pouvoir de lutter contre la fraude, la manipulation et les fausses déclarations sur les marchés de matières premières sous-jacents", a déclaré M. Behnam. "Mais il n'est pas pratique pour la CFTC de les combattre sur le marché sous-jacent - un concours politique.

"Les implications d'une telle autorité sont vastes", a-t-il ajouté, "et pourraient s'étendre dans une multitude de directions au-delà de l'élection elle-même, de la collecte de fonds politiques et des sondages, pour n'en citer que deux".

La CFTC a commencé à examiner les contrats le 22 juin.

Le PDG et cofondateur de Kalshi, Tarek Mansour, a réfuté le raisonnement de la CFTC, arguant que de nombreux produits financiers qui font désormais partie intégrante du fonctionnement du système financier, tels que les ETF et la Réserve fédérale, ont d'abord été accueillis avec scepticisme et opposition.

"C'est un fait connu que les innovations radicales ont souvent besoin de temps pour être comprises et acceptées. Nous savons que ce que Kalshi entreprend est audacieux et transformateur", a déclaré M. Mansour.

"Nous avons confiance dans le marché et sommes fondamentalement en désaccord avec la décision d'aujourd'hui. Cependant, nous restons optimistes et pensons qu'avec le temps, notre vision sera reconnue et adoptée". (Reportage de Laura Matthews ; Rédaction de Leslie Adler)