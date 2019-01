La CGT appelle à faire grève pour "l'urgence sociale" le 5 février

PARIS, 17 janvier (Reuters) - La CGT a appelé jeudi à des grèves et des manifestations le 5 février pour obliger le gouvernement à répondre à l'"urgence sociale" via des hausses de salaires et une réforme de la fiscalité, notamment.

"Ce ne sont pas les mesurettes récentes annoncées par le gouvernement en réponse au mouvement des 'Gilets jaunes' qui répondent aux urgences sociales", peut-on lire dans un communiqué du syndicat dirigé par Philippe Martinez.

"Au-delà des mobilisations des citoyen-ne-s depuis de nombreuses semaines, il est indispensable de construire un rapport de force, notamment par la grève, pour imposer au patronat la redistribution des richesses", ajoute-t-on.

Dans sa liste de revendications, la CGT met "une augmentation du Smic, du point d’indice, de tous les salaires et pensions ainsi que des minimas sociaux". Elle demande aussi le paiement des impôts en France de grandes sociétés, une imposition plus forte des plus hauts revenus et de la détention de capital.

Des revendications qui rejoignent celles de "Gilets jaunes" qui manifestent depuis deux mois en France, où le gouvernement vient de lancer un "grand débat" qui doit durer jusqu'au printemps. (Elizabeth Pineau, édité par Yves Clarisse)