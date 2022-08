La CIA poursuivie pour espionnage présumé d'avocats et de journalistes ayant rencontré Assange

L'action en justice affirme que la CIA sous Pompeo a violé le droit à la vie privée de ces journalistes et avocats américains en les espionnant prétendument. Les plaignants comprennent les journalistes Charles Glass et John Goetz et les avocats Margaret Kunstler et Deborah Hrbek, qui ont représenté Assange.

"La Constitution des États-Unis protège les citoyens américains contre les excès du gouvernement américain, même lorsque les activités ont lieu dans une ambassade étrangère dans un pays étranger", a déclaré Richard Roth, l'avocat principal représentant les plaignants.

La CIA, qui a refusé de commenter la poursuite, n'a pas le droit de recueillir des renseignements sur les citoyens américains, bien que plusieurs législateurs aient allégué que l'agence maintient un dépôt secret des données de communication des Américains.

Assange a fait appel à la Haute Cour de Londres pour bloquer son extradition vers les États-Unis afin de faire face à des accusations criminelles dans une bataille juridique qui s'éternise depuis plus d'une décennie.

L'action en justice de lundi a été déposée devant le tribunal de district américain du district sud de New York.

Selon le dépôt, les journalistes et les avocats ont dû remettre leurs appareils électroniques à Undercover Global S.L., une société de sécurité privée qui assurait à l'époque la sécurité de l'ambassade, avant leurs visites à Assange. La poursuite allègue que la société a copié ces informations et les a fournies à la CIA, qui était alors dirigée par Pompeo.

Assange a passé sept ans dans l'ambassade avant d'être traîné dehors et emprisonné en 2019.

Pompeo et Undercover Global S.L. n'ont pas pu être joints immédiatement pour un commentaire.

Assange est recherché par les autorités américaines pour 18 chefs d'accusation, dont une accusation d'espionnage, liés à la publication par WikiLeaks de dossiers militaires américains confidentiels et de câbles diplomatiques. Ses partisans disent qu'il est un héros anti-establishment qui a été victime parce qu'il a exposé les méfaits des États-Unis dans les conflits en Afghanistan et en Irak.