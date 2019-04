La CSE déclare un record quant à la capitalisation boursière totale des émetteurs alors que la croissance se poursuit au premier trimestre de 2019

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - April 23, 2019) - La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) a annoncé aujourd'hui les points saillants des résultats du premier trimestre de 2019, y compris de nouveaux records quant à la capitalisation boursière totale des émetteurs de la CSE et à la valeur des financements sur une période de 12 mois. La Bourse a également vu la barre des 500 titres inscrits franchie au cours du trimestre, alors que les sociétés de production de cannabis, les sociétés d'exploitation minière et les entreprises technologiques continuaient de choisir la Bourse pour les entrepreneurs où effectuer leur principale cotation afin de faciliter leurs activités de financement et d'offrir une liquidité de négociation supérieure à leurs actionnaires.

Statistiques clés

Le volume d'opérations sur des titres inscrits à la CSE a atteint 6,7 milliards d'actions, soit une augmentation de 6,2 % en comparaison au quatrième trimestre de 2018.

La valeur des actions négociées sur des titres inscrits à la CSE a totalisé 6,3 milliards de dollars, une hausse de 7,8 % par rapport au trimestre précédent.

Les financements réalisés par les émetteurs de la CSE ont totalisé 716,7 millions de dollars au premier trimestre, et pour les 12 mois se terminant le 31 mars, un nouveau record de 5,2 milliards de dollars a été établi, une hausse de 168 % par rapport à la période de 12 mois de l'année précédente.

La CSE a terminé le trimestre avec 500 émissions inscrites, une hausse de 16 % par rapport à fin 2018 et de 47,5 % par rapport au premier trimestre de 2018.

La capitalisation boursière globale des émetteurs de la CSE a augmenté de 62,8 % par rapport au trimestre précédent pour atteindre 25,9 milliards de dollars.

Le cannabis et les émetteurs qui y sont associés sont restés le secteur le plus actif en matière de mobilisation du capital au premier trimestre, clôturant sur un produit brut de 550,8 millions de dollars au moyen de 81 financements, soit 77 % de l'ensemble des capitaux réunis par les émetteurs de la CSE. Les sociétés de la catégorie des industries diversifiées ont mobilisé 92,3 millions de dollars et les émetteurs du secteur minier ont réalisé des financements totalisant 39,8 millions de dollars (13 % et 6 %, respectivement).

Parmi les financements effectués au cours du trimestre, citons ceux de Cansortium (TIUM.U; 53 millions de dollars US), de Vireo Health (VREO; 68,6 millions de dollars US) et de Flower One Holdings (FONE; 50 millions de dollars US).

Les records établis pour la capitalisation boursière globale et les financements sur les douze derniers mois reflètent non seulement la forte croissance du nombre d'émetteurs, mais aussi un rebond général du cours des actions qui a débuté en janvier et qui a permis à l'Indice composé CSE de progresser de 36,3 % au cours des trois premiers mois de l'exercice.

Les initiatives de marketing de la CSE au cours du trimestre comprenaient des événements de la série CSE Talks à Toronto, Montréal et Ottawa, ainsi qu'une présence majeure à la conférence de la Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) à Toronto, où la Bourse a agi à titre de partenaire lors d'événements qui ont collectivement accueilli plus de 2 000 invités.

Au cours du trimestre actuel, la CSE participera à 14 événements, principalement en tant que partenaire, commanditaire ou co-commanditaire. Parmi les thèmes abordés, on retrouve les chaînes de blocs (partenaire de leadership éclairé de Blockchain Revolution Global à Toronto, les 24 et 25 avril), les jeux de sport en ligne eSports (co-commanditaire d'eSports sur les marchés financiers à Toronto, le 24 avril) et le cannabis (Arcview Vancouver Investor Forum à Vancouver, le 23 avril). La CSE participera également aux conférences Arcview prévues à Chicago, New York, Las Vegas et Los Angeles jusqu'en février 2020.

Parmi les autres événements inscrits au calendrier de la CSE, on note un retour en Israël le 12 mai pour la conférence Tech Day de Tel-Aviv, au cours de laquelle les investisseurs et les émetteurs potentiels à faible capitalisation passeront une journée complète à apprendre comment s'inscrire à la CSE et sur les marchés OTCQB et OTCQX, en plus d'explorer des occasions d'investissement dans les entreprises de technologie israéliennes. Cet événement marquera la 6e visite de la CSE en Israël au cours des deux dernières années.

L'équipe marketing de la CSE profite pleinement de l'espace et du lieu qu'offrent les nouveaux bureaux de la Bourse situés à la First Canadian Place de Toronto. L'une de ses premières initiatives consiste à créer un studio d'enregistrement de baladoémissions de premier plan que les émetteurs de la CSE peuvent utiliser pour enregistrer des discussions explorant les développements de l'entreprise, l'entrepreneuriat et les tendances de l'industrie. La baladoémission phare de la Bourse, intitulée #HashtagFinance, est désormais disponible sur diverses plates-formes populaires, notamment iTunes, Stitcher, Soundcloud, Spotify et Google Play. D'autres renseignements sur les baladoémissions #HashtagFinance, ainsi qu'une liste d'entrevues et de vidéos, sont disponibles à l'adresse suivante : http://blog.thecse.com/pe-podcasts/.

Le développement du système de compensation et de règlement fondé sur une chaîne de blocs de la CSE demeure une priorité. Au cours du trimestre, la CSE a embauché Andrew Grovestine, un expert en technologie hautement accompli, qui a été responsable d'opérations de soutien, et qui travaille comme consultant en technologie et gestionnaire de projet sur les marchés financiers depuis plus de 20 ans. Andrew dirigera l'équipe de projet interne de la Bourse et il assurera une coordination étroite avec des développeurs tiers à mesure que les tests externes de la plate-forme approchent.

« L'augmentation rapide du nombre d'émetteurs communiquant avec la Bourse des valeurs canadiennes constitue un vote de confiance indéniable envers l'environnement commercial et le contexte de mobilisation de capitaux que nous offrons aux entreprises en croissance de toutes tailles », a déclaré Richard Carleton, directeur général de la CSE. « La forte liquidité des opérations et l'efficience des financements en tant qu'émetteur de la CSE sont deux aspects de nos activités sur lesquels nous recevons fréquemment des commentaires, et le secteur demeure enthousiasmé par notre système de compensation et de règlement. L'excellent début de l'année 2019 de la CSE maintient l'élan que nous avons créé ces dernières années en répondant aux besoins des émetteurs, des investisseurs, des professionnels de la finance et d'autres parties, tant au sein de la communauté financière canadienne qu'au niveau mondial. »

