La CSE établit de nouveaux records au premier semestre de 2018, y compris des financements d'émetteurs de plus de 1,4 milliard de dollars

Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - July 25, 2018) - La Bourse des valeurs canadiennes (CSE) a annoncé aujourd'hui que le premier semestre de 2018 a été le plus robuste de l'histoire de la Bourse, le volume d'opérations, la valeur des opérations et le nombre d'inscriptions à la cote clôturant tous la période à des niveaux de beaucoup supérieurs à ceux de la période correspondante de 2017. Un jalon particulièrement important a été franchi par la Bourse alors que les émetteurs ont clôturé des financements de plus de 1,4 milliard de dollars au cours du semestre, soit davantage de capitaux mobilisés que pendant toute l'année 2017.

Statistiques clés

Le volume d'opérations des titres cotés à la CSE ont augmenté pour s'établir à 15,5 milliards d'actions, une augmentation de 182 % comparativement au premier semestre de 2017, et s'approchant des 17,4 milliards d'actions ayant été échangées pendant toute l'année précédente.

La valeur des opérations des titres cotés à la CSE a été de 10,1 milliards de dollars, en hausse de 535 % et davantage que le total de 7,8 milliards de dollars atteint pour toute l'année 2017.

Les financements clôturés par les émetteurs de la CSE ont augmenté de 204 % pour se fixer à 1,44 milliard de dollars, excédant les 1,36 milliard de dollars mobilisés pendant toute l'année 2017.

La CSE a clôturé le mois de juin 2018 avec 384 titres cotés.

Les sociétés exerçant des activités de culture, de vente au détail et autres activités au sein du secteur du cannabis ont été les émetteurs les plus actifs de la CSE. Vingt-cinq émetteurs du secteur du cannabis ont entamé la négociation de leurs titres au cours du premier semestre, avec des capitaux mobilisés par les sociétés cotées à la CSE de ce secteur totalisant 999,3 millions de dollars. D'autres secteurs solides comprennent celui des chaînes de blocs, à 123,4 millions de dollars, et celui de l'exploration minière et de la mise en valeur, à 122 millions de dollars.

La CSE a été au centre de nombre des plus importants financements par actions de son histoire au cours du premier semestre, y compris ceux de MedMen Enterprises (MMEN; 143 millions de dollars), de Green Thumb Industries (GTI; 87 millions de dollars) et de Captor Capital (CPTR; 55,6 millions de dollars).

Les demandes d'inscriptions ayant reçu une approbation conditionnelle et en cours d'examen constituent un autre volet ayant atteint un niveau record. Par conséquent, la Bourse a augmenté le nombre de membres de son personnel à ses bureaux de Vancouver et de Toronto afin d'assurer que les normes de services et que les temps de traitement demeurent constants. En juin, l'équipe de Vancouver de la CSE a déménagé dans de nouveaux bureaux.

Au cours du premier semestre de 2018, la CSE a raffiné de nombreux aspects de sa plateforme de négociation afin d'assurer que les courtiers continuent de profiter d'une technologie de pointe lorsqu'ils exécutent des ordres sur la Bourse. Au cours du deuxième semestre de l'année, l'équipe de la technologie de la Bourse consacrera un grand nombre de ses ressources au rehaussement de la plateforme de compensation et de règlement fondée sur la chaîne de blocs annoncée en février.

Toujours au deuxième semestre de 2018, il est prévu de redoubler d'efforts et pour rencontrer des émetteurs potentiels de territoires internationaux et de discuter avec eux d'occasions d'inscription à la cote, y compris en Israël, en Asie et dans les Caraïbes.

« Le rythme record des nouvelles demandes d'inscription à la cote du premier semestre de 2018 constitue une indication claire que les entrepreneurs de l'Amérique du Nord comprennent l'engagement de la Bourse des valeurs canadiennes envers la prise en compte du point de vue de l'émetteur dans tout ce que nous faisons », a déclaré Richard Carleton, chef de la direction de la CSE. « Les liquidités et les financements conclus sur notre Bourse poursuivent leur croissance, ainsi que la communauté des inscriptions internationales. À l'avenir, nous prévoyons que les émetteurs internationaux intensifieront leur présence à la Bourse. Cela sera avantageux pour tous nos émetteurs en attirant une attention plus soutenue de la part des investisseurs outre-mer envers les occasions présentées par les nombreuses sociétés dynamiques qui ont fait de la CSE leur point d'ancrage. »

