La Caisse des dépôts a vu son bénéfice net divisé par trois en 2020

Paris (awp/afp) - Le groupe public Caisse des dépôts a fait état jeudi d'un bénéfice net divisé par plus de trois en 2020, en dépit d'une activité soutenue, conséquence de la crise du Covid qui a pesé sur l'activité de ses différentes filiales.

Au total, la "Caisse" a dégagé l'an passé un bénéfice net de 777 millions d'euros, à comparer au bénéfice de presque 2,5 milliards obtenu en 2019, a-t-elle fait savoir dans un communiqué.

Dans le détail, le fonds d'épargne, où est centralisée et gérée une large part de l'épargne réglementée des Français, a vu son bénéfice net divisé par deux, passant de 412 millions en 2019 à 210 millions en 2020.

La section générale, qui rassemble quant à elle toutes les autres activités du groupe en dehors du fonds d'épargne, a dégagé un bénéfice net de 566 millions l'an passé, contre un peu plus de deux milliards en 2019.

La Caisse des dépôts est notamment actionnaire d'un certain nombre de filiales et participations stratégiques, telles que La Poste, l'opérateur de transports Transdev, la société touristique Compagnie des Alpes ou encore le groupe immobilier Icade, qui ont connu l'an passé des baisses plus ou moins importantes des revenus en raison de la crise du Covid-19.

Ceci étant, "l'année 2020 témoigne d'une très forte activité pour la Caisse des Dépôts", a fait valoir son directeur général Éric Lombard, cité dans le communiqué.

Le groupe revendique ainsi une production de prêts "à un niveau élevé, avec un encours de prêts porté à 192 milliards d'euros et une amélioration des conditions des prêts accordés, notamment aux collectivités locales", ainsi qu'une forte collecte sur les livrets réglementés de plus de 20 milliards.

"Elle dispose de ressources solides pour assurer ses missions d'intérêt général, avec des fonds propres de plus de 50 milliards d'euros. Cela lui permet de se mobiliser fortement en accompagnement du plan de relance puisqu'elle a déjà engagé 30% des 26 milliards d'euros de nouveaux investissements en capital annoncés", ajoute M. Lombard.

Au titre de ses résultats 2020, la Caisse des dépôts reversera 514 millions d'euros au budget de l'État.

afp/lk