Le commissaire californien aux assurances, Ricardo Lara, a pris des mesures jeudi pour permettre aux assureurs de biens de prendre en compte les risques climatiques, y compris les incendies de forêt, dans les tarifs, s'ils augmentent la souscription dans les zones à risque afin de sevrer les consommateurs de la couverture financée par l'État.

Depuis 2022, sept des douze principaux assureurs de l'État ont suspendu ou restreint leurs activités, notamment State Farm et Liberty Mutual, et le plan FAIR (Fair Access to Insurance Requirements) du gouvernement, conçu comme un assureur de dernier recours, a atteint une part de 3 % du marché californien.

"Nous sommes à la croisée des chemins en matière d'assurance après plusieurs années d'incendies et de tempêtes intensifiées par la menace du changement climatique", a déclaré Mme Lara dans un communiqué.

Les mesures prises par le régulateur des assurances de l'État font suite à un décret du gouverneur Gavin Newsom demandant instamment une action réglementaire pour étendre la couverture dans les zones mal desservies, prendre en compte les risques de catastrophe dans les tarifs et maintenir la solvabilité du plan FAIR.

Selon un rapport publié en juillet par le courtier Gallagher Re, les tarifs de réassurance des catastrophes naturelles aux États-Unis ont augmenté de 50 % à la date clé du renouvellement du 1er juillet, des États comme la Californie et la Floride étant de plus en plus touchés par les incendies de forêt et les ouragans, en partie à cause du changement climatique.

Le retrait continu des grands assureurs du marché californien de l'assurance habitation est le signe de contraintes réglementaires permanentes, d'une inflation des coûts et d'une augmentation des pertes dues aux catastrophes, a indiqué l'agence de notation Fitch dans une note publiée au début de l'année. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; Rédaction de Jamie Freed)