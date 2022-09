La Californie cherche à économiser l'énergie pour le 10e jour de la vague de chaleur

Ce sera probablement le dernier jour de la vague de chaleur, car les températures devraient retomber à des niveaux proches de la normale samedi dans la majeure partie de l'État.

Le California Independent System Operator (ISO), gestionnaire du réseau pour la majeure partie de l'État, a déclaré que les efforts de conservation déployés jusqu'à présent ce mois-ci ont été essentiels pour aider le réseau à éviter les pannes tournantes.

Le réseau a failli imposer des pannes rotatives mardi, lorsque la demande d'électricité a atteint un niveau record et que les prix de l'électricité ont grimpé à leur niveau le plus élevé depuis deux ans.

L'ISO souhaite que les consommateurs conservent leur énergie en fin d'après-midi, lorsque le soleil se couche et que l'énergie solaire cesse de fonctionner. Le solaire a fourni environ un tiers de l'électricité du réseau en milieu de journée, mais rien la nuit.

Les températures élevées à Sacramento, la capitale de l'État, ont dépassé les 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) chaque jour jusqu'à présent en septembre.

Après avoir atteint un record de 112 F jeudi, les météorologues d'AccuWeather prévoient que les températures élevées à Sacramento atteindront 106 F vendredi avant de chuter à 87 F samedi, lorsque la vague de chaleur prendra fin. Ce chiffre est à comparer au record actuel de 108 F pour un vendredi en 1944 et à une température normale de 90 F.

Les plus grands services publics de Californie sont Pacific Gas and Electric de PG&E Corp, Southern California Edison d'Edison International et San Diego Gas and Electric de Sempra Energy.

L'ISO a prévu que la demande d'électricité atteindrait 46 278 mégawatts (MW) le vendredi et 35 013 MW le samedi. Ces chiffres sont à comparer avec le record préliminaire de 52 061 MW enregistré mardi, qui a battu le précédent record absolu de 50 270 MW en 2006.