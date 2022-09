La Californie cherche à économiser l'énergie pour le 9ème jour de la vague de chaleur

Le California Independent System Operator (ISO), gestionnaire de réseau pour la majeure partie de l'État, a déclaré que les efforts de conservation des consommateurs jusqu'à présent cette semaine ont été essentiels pour aider le réseau à éviter les pannes tournantes.

La demande d'électricité dans l'ISO a atteint un record historique mardi, tandis que les prix pour mardi et mercredi ont atteint des sommets inégalés depuis deux ans avant de baisser pour jeudi.

L'ISO souhaite que les consommateurs conservent leur énergie en fin d'après-midi, lorsque le soleil se couche et que l'énergie solaire cesse de fonctionner. Le solaire a fourni environ un tiers de l'électricité du réseau en milieu de journée mais rien la nuit.

Les températures élevées à Sacramento, la capitale de l'État, ont dépassé les 100 degrés Fahrenheit (37,8 Celsius) tous les jours en septembre et devaient atteindre un record de 111 degrés F jeudi et 106 degrés F vendredi avant que la vague de chaleur n'éclate samedi, selon AccuWeather. Cela se compare au record actuel de 107 F pour le jeudi en 1944 et à une température normale de 90 F.

La dernière fois que l'ISO a ordonné aux services publics de couper le courant, c'était pendant deux jours en août 2020, lorsque les pannes affectant environ 800 000 foyers et entreprises ont duré de 15 minutes à environ deux heures et demie.

Les plus grands services publics de Californie sont Pacific Gas and Electric (PG&E Corp), Southern California Edison (Edison International) et San Diego Gas and Electric (Sempra Energy).

L'ISO a prévu que la demande d'électricité atteindrait 51 361 mégawatts (MW) jeudi et 48 897 MW vendredi. Ces chiffres sont à comparer au record préliminaire de 52 061 MW enregistré mardi, qui a battu le précédent record absolu de 50 270 MW en 2006.