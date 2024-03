La Californie doit tripler ses réductions annuelles d'émissions de carbone pour atteindre son objectif de 2030, selon un rapport publié jeudi par le cabinet de conseil Beacon Economics et le groupe de réflexion Next 10, basé à San Francisco.

Les émissions de gaz à effet de serre de l'État ont augmenté en 2021 pour atteindre 381,3 millions de tonnes métriques, soit une hausse de 3,4 % par rapport à l'année précédente.

Les émissions des secteurs des transports et de l'électricité ont augmenté après la levée des restrictions liées à la pandémie COVID-19, selon l'analyse, qui est basée sur les dernières estimations du California Air Resources Board (Conseil californien des ressources en air).

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?

La Californie est la plus grande économie des États-Unis, mais elle n'est pas en mesure d'atteindre ses objectifs climatiques malgré des efforts de décarbonisation agressifs.

CONTEXTE

L'État vise à réduire ses émissions de 40 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici à 2030. Sa commission des services publics (Public Utilities Commission) a fixé un objectif plus ambitieux : réduire les émissions dues à l'électricité à 46 millions de tonnes métriques d'ici à 2030, soit 56 % de moins que les niveaux de 1990.

CITATION CLÉ

"La Californie est un État important pour l'étude de la décarbonisation, car elle dispose d'une technologie et d'une richesse considérables", a déclaré Stafford Nichols, directeur de recherche chez Beacon Economics. "Si la Californie ne peut pas décarboniser son économie, cela n'augure rien de bon pour les économies moins bien loties.

Selon F. Noel Perry, fondateur de Next 10, les coûts élevés de l'électricité dans l'État pourraient freiner l'électrification des secteurs des transports et de l'énergie.

"Si vous êtes propriétaire en Californie et que vous voulez passer à une pompe à chaleur et vous débarrasser de votre gaz, vous y réfléchirez à deux fois si le prix de l'électricité continue d'augmenter", a déclaré M. Perry.

PAR LES CHIFFRES

En 2021, les émissions de la Californie étaient inférieures de 11,5 % au niveau de référence de 1990.

L'État doit réduire ses émissions à un rythme de 4,4 % par an pour atteindre son objectif de 2030, soit près du triple du taux annuel moyen de 1,6 % enregistré au cours de la période quinquennale la plus récente.

Les secteurs des transports et de l'électricité ont connu la plus forte augmentation des émissions en 2021, avec respectivement 7,4 % et 4,8 %.