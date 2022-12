La Californie et d'autres États vont faire appel de la décision d'empêcher le versement de 4 milliards de dollars aux actionnaires d'Albertsons.

Le dividende est actuellement suspendu par l'ordonnance d'un tribunal de l'État de Washington, qui expire le 19 décembre.

Les défenseurs des consommateurs affirment qu'Albertsons, qui possède des marques d'épicerie telles que Safeway et Star Market, devrait utiliser l'argent pour continuer à concurrencer Kroger et que le versement nuit aux consommateurs et aux travailleurs du secteur de l'épicerie.

À la mi-octobre, Kroger a annoncé qu'il s'emparait d'Albertsons dans le cadre d'une transaction de 25 milliards de dollars entre les épiceries autonomes n° 1 et 2, affirmant que la société combinée serait plus à même de concurrencer le leader de l'industrie de l'épicerie aux États-Unis, Walmart Inc, sur le plan des prix.

Le juge Carl Nichols du tribunal fédéral du district de Columbia a refusé lundi d'émettre une injonction préliminaire pour arrêter le paiement. Les procureurs généraux des États ont déclaré mardi qu'ils demanderaient l'injonction préliminaire à une cour d'appel.

La semaine dernière, un tribunal de l'État de Washington a refusé d'émettre une injonction préliminaire pour arrêter le paiement, qui avait été déposé par les procureurs généraux des États qui cherchaient à bloquer le paiement jusqu'à ce que les examens antitrust de la fusion proposée soient terminés.

Albertsons a déclaré dans un communiqué que les revendications avancées par les quatre procureurs généraux dans les deux procès distincts étaient "sans fondement et ne fournissent aucune base juridique pour empêcher le paiement d'un dividende".