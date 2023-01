La Californie ramasse les débris de la dernière tempête et se prépare à la prochaine

Dans le comté de Monterey, le long de la côte centrale de l'État, les communautés situées à proximité de la rivière Salinas, qui est toujours en crue, ont reçu un ordre d'évacuation, les autorités ayant prévenu que la crête de la rivière pourrait couper les maisons et les entreprises des services essentiels.

Pas moins de 19 personnes ont été tuées dans les tempêtes, dont deux décès annoncés mercredi - une personne retrouvée morte dans une voiture submergée dans le comté de Sonoma au nord de San Francisco, et une autre qui a été sortie de l'American River dans le comté d'El Dorado le 3 janvier.

Un garçon de cinq ans emporté par les eaux dans le comté de San Luis Obispo n'avait toujours pas été retrouvé mercredi soir.

Au moins deux autres systèmes de tempête devaient frapper la Californie et le nord-ouest du Pacifique à partir de vendredi et pendant le week-end, a déclaré le National Weather Service, y compris une autre rivière atmosphérique, des systèmes d'humidité dense canalisés vers la Californie depuis le Pacifique tropical. L'État a déjà été frappé par sept systèmes météorologiques de ce type au cours des deux dernières semaines.

Les précipitations des tempêtes tomberont sous forme de pluie le long de la côte et de neige dans la Sierra Nevada et d'autres chaînes de montagnes, a déclaré le National Weather Service.

COUPÉS DES SERVICES

Dans le comté de Monterey, l'eau des tempêtes précédentes a continué à gonfler la rivière Salinas, selon les autorités. Certains résidents de la péninsule de Monterey et de certaines parties de la région de Salinas pourraient être coupés des autres communautés pendant trois jours en raison de l'inondation des routes.

"Mon mari est allé chercher des provisions, juste les choses dont nous avions besoin, donc si nous devons rester ici deux ou trois jours ou n'importe quel temps, nous sommes prêts à partir", a déclaré Diane Souza, une gestionnaire de bureau à la retraite qui a décidé d'affronter la tempête dans la communauté de Spreckels, près de la rivière.

Le couple a placé des sacs de sable autour de leur garage, qui est plus bas que le reste de la maison, et a préparé un sac contenant des articles d'urgence au cas où ils devraient fuir.

Non loin de là, la rivière Salinas boueuse coulait à un rythme régulier, s'élargissant et empiétant sur les arbres voisins. On pouvait voir le sommet des clôtures juste au-dessus de l'eau montante.

La shérif du comté de Monterey, Tina Nieto, a déclaré que ses agents avaient fait du porte-à-porte dans les communautés concernées par les ordres d'évacuation, exhortant les gens à partir. Elle a déclaré que la rivière devrait atteindre le niveau de crue vers 23 heures jeudi soir (2 heures ET vendredi) et rester élevée tout le week-end.

Des dizaines de routes à travers l'État ont été rendues impraticables par des coulées de boue et de neige. Le département des transports de l'État a demandé aux conducteurs de ne pas emprunter les routes touchées jusqu'à ce que les équipes puissent dégager la voie.

Dans la capitale de l'État, Sacramento, les équipes ont continué à dégager les arbres tombés et à rétablir le courant jeudi, dans le but de terminer le plus de travaux possible avant que les pluies ne recommencent vendredi.

Les pluies abondantes ont atténué la sécheresse historique de la Californie, mais n'y ont pas mis fin, a indiqué jeudi le U.S. Drought Monitor. L'État n'est plus considéré comme étant en situation de sécheresse extrême ou de sécheresse exceptionnelle, les deux pires catégories, mais une grande partie de l'État est toujours considérée comme connaissant des conditions de sécheresse modérée ou sévère.

Même avec plus de rivières atmosphériques dans les prévisions immédiates, le système d'approvisionnement en eau de l'État restera mis à rude épreuve dans les années à venir sans de nouvelles infrastructures pour capter davantage d'eau de pluie, restaurer les plaines inondables et recycler les eaux usées.