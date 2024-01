La Californie s'est préparée à affronter deux tempêtes du Pacifique qui devraient déverser sur une grande partie de l'État de fortes pluies susceptibles de provoquer des inondations généralisées tout en contribuant à renforcer les réserves d'eau douce à long terme.

La première de ces tempêtes, toutes deux issues de vastes courants aériens d'humidité dense appelés "rivières atmosphériques", devrait toucher le nord de la Californie mercredi et balayer la côte sud de l'État jeudi.

Selon Daniel Swain, climatologue et météorologue à l'université de Californie à Los Angeles, les deux systèmes correspondent également à la définition d'un "Pineapple Express", c'est-à-dire des tempêtes du Pacifique provenant des eaux chaudes et subtropicales autour des îles hawaïennes.

La première tempête marquera un changement brutal du temps en Californie, qui, comme la majeure partie de l'Occident, bénéficie depuis le week-end dernier d'une chaleur record au milieu de l'hiver.

La première tempête frappera probablement plus durement la région de la baie de San Francisco mercredi soir, a déclaré M. Swain à la presse mardi. Les précipitations tomberont principalement sous forme de pluie, avec de la neige dans les montagnes de haute altitude.

Le service météorologique national a placé la région de la baie et la côte centrale de la Californie en état de veille pour les inondations et a émis des avis de vents violents pour la région.

Certaines routes et certains cours d'eau pourraient être inondés dans le sud de la Californie jeudi, mais les inondations majeures sont moins probables, selon M. Swain. Des pluies fortes à localement très fortes provenant du système pourraient s'attarder sur certaines parties de la Californie du Nord pendant six à douze heures, a-t-il ajouté.

La seconde tempête, potentiellement plus puissante, devrait frapper la Californie dimanche, apportant de fortes rafales de vent au nord et des pluies diluviennes au sud, tout en déversant encore plus de neige dans les montagnes.

Bien que la trajectoire de la seconde tempête reste incertaine, M. Swain a déclaré qu'elle semblait contenir un panache d'humidité plus dense, capable de déclencher des précipitations plus fortes et plus soutenues.

"Il suffit de dire qu'il y aura des inondations en Californie du Sud", a déclaré M. Swain. "La question est de savoir s'il s'agira des inondations de rues que l'on observe dans toutes les grosses tempêtes de pluie ou de quelque chose de beaucoup plus important.

Le comté de San Diego a subi des précipitations record et de graves inondations soudaines à la suite d'une tempête plus localisée la semaine dernière, et certaines parties du comté de Ventura ont été évacuées après qu'un mois de pluie soit tombé en seulement une heure en décembre.

L'hiver dernier, une douzaine de tempêtes atmosphériques se sont succédé en Californie, provoquant des évacuations massives, des coupures d'électricité, des ruptures de digues et des fermetures de routes dans un État longtemps préoccupé par la sécheresse et les incendies de forêt. Au moins 20 personnes ont péri dans ces tempêtes, qui ont eu l'avantage de contribuer à briser l'emprise d'une sécheresse qui dure depuis des années en Californie.

Les dernières tempêtes devraient contribuer à améliorer l'approvisionnement en eau de l'État, dont les niveaux sont inférieurs à la moyenne depuis le début de l'hiver.