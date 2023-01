La Californie se prépare à une dernière salve de neige et de pluie abondante

Les habitants d'une partie du centre et du sud de la Californie doivent se préparer à de fortes précipitations et à de la neige, avec un risque d'inondations et de coulées de boue dans une région saturée après trois semaines de tempêtes, a déclaré le National Weather Service.

La dernière vague de précipitations devrait frapper le plus durement les chaînes de montagnes au nord de Los Angeles et à l'est de San Diego, avec une baisse de 2 à 4 pouces de pluie de la fin de dimanche à lundi, selon Marc Chenard, météorologue au NWS.

"Le pire est définitivement derrière nous, mais il y a toujours une menace d'impacts supplémentaires pour cette nuit et demain", a déclaré M. Chenard dans une interview, ajoutant qu'il s'attendait à des conditions plus sèches pour terminer le mois.

Le président Joe Biden a approuvé samedi la demande de déclaration de catastrophe de la Californie, mettant à disposition des fonds fédéraux pour aider les efforts de récupération dans les trois comtés les plus touchés par les tempêtes : Merced, Sacramento et Santa Cruz.

Depuis le 26 décembre, le Golden State a été frappé par une série de rivières atmosphériques - des tempêtes semblables à des rivières dans le ciel qui transportent l'humidité des tropiques de la Terre vers des latitudes plus élevées, déversant des quantités massives de pluie.

Lors d'un briefing samedi, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a cité des estimations selon lesquelles 22 à 25 trillions de gallons d'eau sont tombés au cours des 16 à 17 derniers jours en raison d'un "empilement de ces rivières atmosphériques" sans précédent.

Newsom a exhorté les résidents à rester vigilants malgré les prévisions de faibles niveaux de précipitations pour dimanche, car même des quantités modérées de pluie pourraient provoquer des inondations et des coulées de boue en raison de la saturation du sol.