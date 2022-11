La Californie tente d'exploiter les crues mégastormales pour atténuer les sécheresses dévastatrices.

Au milieu des cycles d'humidité et de sécheresse - deux phénomènes exacerbés par le changement climatique - une coalition d'agriculteurs locaux et la ville voisine de Huron tentent de transformer d'anciens champs de chanvre et de tomates en d'énormes réceptacles capables de retenir l'eau qui percole dans le sol pendant les années humides.

Ce projet et d'autres semblables dans la vallée centrale de la Californie visent à capter les eaux de crue qui, autrement, se précipiteraient vers la mer ou endommageraient les villes et les cultures.

Le stockage traditionnel de l'eau, sous la forme de barrages sur les rivières pour créer des réservoirs, endommage l'environnement.

Certaines régions de Californie souffrant d'une sécheresse historique, l'eau était si rare dans la Central Valley cette année que Huron n'a reçu qu'un quart de l'eau qu'elle était censée recevoir du Bureau of Reclamation des États-Unis.

La ville, l'une des plus pauvres de Californie, a dû acheter de l'eau sur le marché libre, augmentant ainsi les factures des résidents, a déclaré Alfonso Manrique, consultant en ingénierie.

Le nouveau projet, connu sous le nom de système de recharge, transforme les champs inutilisés en grands bassins pour retenir l'eau afin qu'elle puisse s'infiltrer dans la roche poreuse et la terre en dessous, créant ou restaurant un aquifère plutôt que de se précipiter vers la mer.La ville construit un nouveau puits qui sera alimenté par l'aquifère, a déclaré Manrique.

La capture des eaux de ruissellement contribuera également à protéger cette ville de moins de 7 000 habitants contre les inondations catastrophiques.

Le projet près de Huron est l'un des quelque 340 systèmes de recharge qui ont été proposés par les agences de l'eau en Californie - suffisamment pour stocker 2,2 millions d'acre-pieds d'ici 2030 s'ils sont tous construits, selon le département des ressources en eau de l'État. Cela suffit à alimenter 4,4 millions de foyers pendant un an.

"J'espère que nous pourrons rendre l'eau plus abordable pour nos résidents", a déclaré le maire de Huron, Rey Leon.

En dehors des États-Unis, des pays comme l'Inde commencent également à accroître l'utilisation de bassins de recharge pour stocker l'eau dans des aquifères naturels ou artificiels. L'utilisation de l'eau et la résilience font partie des sujets abordés par les dirigeants mondiaux lors du sommet climatique COP27 des Nations Unies qui se tient en Égypte ce mois-ci.

Si l'idée de stocker l'eau sous terre n'est pas nouvelle, une récente loi californienne réglementant l'utilisation des eaux souterraines a suscité une avalanche de projets que l'État contribue à financer.

Dans la petite communauté d'Okieville, à environ 65 km à l'est de Huron, le Tulare Irrigation District construit un nouveau bassin de recharge sur un terrain acheté à un agriculteur local, a déclaré Aaron Fukuda, qui est le directeur général du district.

Un certain nombre de résidents d'Okieville ont manqué d'eau potable pendant la dernière grande sécheresse de l'État, qui a duré de 2012 à 2016. Le nouveau bassin, situé sur environ 20 acres d'anciennes terres agricoles, permettra de guider l'eau sous terre afin de la stocker pour les résidents et l'agriculture.

Le projet coûte environ 2 millions de dollars, dont environ 1,8 million de dollars de subventions de l'État.

En plus des projets relativement petits construits par les districts d'eau ruraux et les agriculteurs, l'énorme Metropolitan Water District, un grossiste régional en eau qui dessert le sud et certaines parties de la Californie centrale, construit un bassin de recharge de 1 500 acres dans le haut désert près de Palmdale, en partenariat avec les autorités locales de l'eau.

DOMMAGES ENVIRONNEMENTAUX

Les réseaux complexes de réservoirs, de rivières et d'aqueducs de la Californie étaient considérés comme des merveilles d'ingénierie lorsque l'État et le gouvernement fédéral les ont construits au milieu du 20e siècle.

Mais le système reposait sur la construction de barrages, le détournement de rivières et l'inondation de canyons, endommageant ainsi leurs écosystèmes. Le dernier grand barrage a été construit en 1980. Depuis lors, la population de l'État a presque doublé pour atteindre 40 millions d'habitants.

L'économie agricole de la Californie, l'une des plus importantes au monde, dépend largement de l'irrigation pour arroser ses cultures, taxant encore davantage le système.

Or, les nouveaux réservoirs sont difficiles à approuver et coûteux à construire. Les projets de stockage souterrain, selon Ann Hayden, spécialiste de l'eau à l'Environmental Defense Fund, "seront plus faciles à financer, plus faciles à autoriser et bénéficieront d'un plus grand soutien public."

PIÈCE SOUTERRAINE

Ces aquifères artificiels et ces banques d'eau souterraines ne résoudront pas tous les problèmes d'eau de la Californie, mais ils peuvent y contribuer de manière significative, a déclaré Sarah Woolf, consultante en eau dont la famille possède une partie des terres agricoles utilisées pour le projet Huron.

Il y a de la place sous les terres agricoles qui seront desservies par le projet Huron pour stocker 1 million d'acre-feet d'eau, soit environ 326 milliards de gallons - assez pour desservir 2 millions de foyers pendant un an.

"On en a besoin un peu partout", a déclaré M. Woolf.

