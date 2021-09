La Campagne du coquelicot 2021 de la Légion est fin prête

Nouveau localisateur de cérémonie... pancartes de soutien aux vétérans... et introduction du « Coquelicot immortel »

OTTAWA, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Campagne nationale du coquelicot 2021 de La Légion royale canadienne, laquelle débutera officiellement le vendredi 29 octobre, sera rehaussée de nouvelles initiatives tout à fait uniques. Ces initiatives verront à commémorer le centenaire du symbole du coquelicot et à offrir aux supporteurs de la Légion des moyens plus créatifs et pratiques de nous appuyer dans le cadre de cette campagne annuelle.



« Nous sommes heureux cette année d'étendre la portée de notre Campagne du coquelicot et de travailler une fois de plus aux côtés d'excellents partenaires pour que tout cela se réalise », de souligner le président de la Direction nationale, M. Bruce Julian. « Grâce à ces efforts collectifs, les Canadiens et Canadiennes pourront faire des dons de façons différentes, mais ô combien nouvelles et inspirantes, afin de soutenir nos vétérans, et ce, même en pleine pandémie. »

Les boîtes de coquelicots « traditionnelles » seront toujours utilisées pour la collecte de dons en espèces et la distribution de coquelicots de boutonnière. Dans le cadre d'un projet pilote lancé par la Légion en 2020, les boîtes « Donnez. Commémorez », avec la technologie de paiement sans contact (‘tap-and-pay’), seront de nouveau utilisées. Ces boîtes numériques offriront des coquelicots traditionnels et de nouvelles options quant au montant du don. Le nombre d'emplacements de ces boîtes à travers le pays passera à 1 000. Plus de détails suivront lors du lancement officiel de la campagne.

Les donateurs pourront également faire un don directement en ligne sur le site Web de la Légion. Chaque année, c'est un montant de près de 20 millions qui est recueilli au cours de la Campagne nationale du coquelicot et qui est affecté directement à des initiatives appuyant les vétérans du Canada.

Le coquelicot numérique et le nouveau « Coquelicot immortel »

Le Coquelicot perpétuel – tout nouveau cette année – est à la fine pointe de l'art numérique. En l’honneur du 100ième anniversaire du coquelicot, 100 œuvres d’art numérique sur le coquelicot seront créées et vendues aux enchères aux plus offrants. Les fonds recueillis suite à cette première offre d'œuvres d'art Web seront directement versés au Fonds du coquelicot national de la Légion. De plus amples informations seront publiées dans les semaines à venir.

« Grâce aux nouvelles possibilités que nous offrent les progrès technologiques, nous sommes ravis de proposer de multiples options pour permettre aux gens de soutenir plus facilement la campagne », a expliqué M. Julian.

Le Coquelicot numérique continuera à faire partie de la Campagne 2021. En se rendant sur le site www.mypoppy.ca/fr, les gens pourront faire un don et recevoir un coquelicot numérique qui pourra ensuite être partagé avec leurs amis et leur famille par le biais des médias sociaux.

Les fonds recueillis grâce au coquelicot numérique iront directement à la Fondation nationale Légion, une division distincte de la Légion, mais dont le travail consiste également à venir en aide aux vétérans, aux familles et aux communautés, et ce, de nombreuses façons.

Nouvelles pancartes de pelouse

La Légion a lancé une nouvelle façon respectueuse d'aider les donateurs à manifester leur appui. Des pancartes de pelouse attrayantes sont maintenant offertes pour démontrer – durant et après la période du Souvenir – votre soutien envers les vétérans du Canada. Ces panneaux recyclables sont offerts à la Boutique du coquelicot ainsi qu’à certaines filiales à travers le pays les vendent localement.

Les ventes nationales sont versées aux revenus généraux pour soutenir le travail de la Légion venant en aide aux vétérans. Les ventes locales vont directement aux filiales. Plus de 7 000 de ces pancartes ont à ce jour été vendues.

Cérémonie nationale, couronnes et localisateur de cérémonies

Le 11 novembre, la Légion diffusera sur Facebook Live une présentation de la Cérémonie nationale du jour du Souvenir. Comme par le passé, nous prévoyons que les diffuseurs nationaux couvriront la cérémonie.

Pour une deuxième année consécutive, les spectateurs sont invités à ne pas assister en personne à la cérémonie dû aux contraintes imposées par la pandémie. Les personnes participant directement à la cérémonie devront maintenir une distance d’au moins deux (2) mètres avec les autres personnes et porter un masque, à moins qu'elles n'aient à effectuer certaines tâches. D'autres changements prévus à la Cérémonie nationale seront communiqués dans les semaines à venir et mis à jour sur le site Legion.ca.

Les gens pourront toutefois participer à la Cérémonie nationale de façon symbolique en achetant une couronne commémorative qui sera prépositionnée au Monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa avant l'événement. Plus de détails seront fournis sur le site Legion.ca à partir du 1er octobre.

La Légion introduit cette année un localisateur de cérémonie sur son site Web Legion.ca. Les filiales inscriront elles-mêmes les renseignements sur cette page afin que tous les Canadiens puissent se procurer les coordonnées quant à la tenue de la cérémonie du Souvenir appuyée par la Légion la plus près de chez eux. La Légion recommande également aux gens de vérifier auprès de leurs filiales locales de la Légion les restrictions relatives aux rassemblements durant la pandémie.

À propos de La Légion royale canadienne

Créée en 1925, la Légion est le plus grand organisme de soutien aux vétérans et de services communautaires qui soit au Canada. Opérant dans un but non lucratif et d’une portée pancanadienne, la Légion compte aussi des filiales aux États-Unis et en Europe. La force de la Légion lui est insufflée par ses quelque 250 000 membres, dont plusieurs consacrent bénévolement beaucoup de temps à leur filiale.

Relations publiques / Requêtes médiatiques : Nujma Bond 613-591-3335 p. 241 ou PublicRelations@Legion.ca

