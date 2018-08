La Canadienne Freeland à Washington, encouragée par l'accord USA-Mexique

WASHINGTON, 28 août (Reuters) - La ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, est arrivée mardi à Washington où elle s'est déclarée "encouragée" par l'entente conclue entre les Etats-Unis et le Mexique sur un nouvel accord de libre-échange appelé à succéder à l'Alena.

Entamant sa première séance de négociations en plusieurs mois dans les bureaux du représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, la ministre canadienne a déclaré à la presse:

"Nous sommes encouragés par les progrès qu'ont faits les Etats-Unis et le Mexique, en particulier sur l'automobile et la main d'oeuvre, et je suis impatient d'avoir des discussions avec le représentant Lighthizer".

Quelques heures avant l'arrivée à Washington de la ministre canadienne, le secrétaire américain au Trésor, Steve Mnuchin, avait dit croire à la conclusion dès cette semaine de pourparlers commerciaux avec le Canada, dans la foulée de l'accord de libre-échange annoncé entre les Etats-Unis et le Mexique. () (David Lawder; Eric Faye pour le service français)