La Caroline du Sud fait avancer l'interdiction de l'avortement à 6 semaines

La Chambre des représentants de l'État de Caroline du Sud, contrôlée par les républicains, a adopté mercredi en fin de journée un projet de loi sur les battements de cœur du fœtus visant à interdire les avortements à six semaines de grossesse, avant que la plupart des femmes ne sachent qu'elles sont enceintes, et l'a transmis au Sénat de l'État, où son sort est moins certain.

La mesure, qui a été adoptée par 82 voix contre 33, est une version fortement amendée d'une interdiction que le Sénat de l'État avait votée en février. Elle avait alors échoué parce que les républicains de la Chambre des représentants voulaient plutôt faire passer une interdiction quasi-totale de l'avortement, que cinq femmes du Sénat de l'État s'étaient regroupées pour bloquer. La Cour suprême de Caroline du Sud a déclaré inconstitutionnelle, en janvier, une interdiction similaire de six semaines adoptée l'année dernière. La Caroline du Sud est l'un des nombreux États américains où les parlementaires républicains envisagent cette semaine d'imposer des restrictions draconiennes à l'avortement, en dépit de la forte opposition des démocrates. Selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche sur le droit à l'avortement, des interdictions quasi totales de l'avortement sont entrées en vigueur dans 14 États depuis que la Cour suprême a révoqué les droits fédéraux à l'avortement en juin 2022. Le Sénat de Caroline du Sud devrait examiner la nouvelle interdiction de six semaines mardi. Certains des sénateurs de l'État qui l'avaient soutenue à l'origine ont exprimé leur opposition à la version de la Chambre des représentants, ce qui rend son sort incertain. La Chambre a adopté la mesure mercredi soir après plus de 24 heures de débat, les démocrates ayant discuté des centaines d'amendements qu'ils avaient introduits et la majorité républicaine ayant rejeté chacun d'entre eux. Le représentant républicain John McCravy a défendu le projet de loi de la Chambre comme une amélioration par rapport à la version du Sénat lors d'une brève intervention mardi, notant qu'il durcissait les sanctions pour les prestataires qui violaient la loi et qu'il exigeait que les mineures obtiennent une ordonnance du tribunal avant de pouvoir bénéficier d'un avortement au cours du premier trimestre. Les démocrates ont utilisé leurs amendements pour attirer l'attention sur une série de questions connexes, allant de la violence domestique aux lacunes des services de santé existants dans l'État. Mercredi, le représentant John Kirby a demandé aux républicains comment ses électeurs pouvaient se faire avorter avant six semaines, étant donné que sa circonscription ne compte aucun gynécologue-obstétricien. Il a fallu 14 semaines à sa propre fille pour obtenir un rendez-vous après avoir réalisé qu'elle était enceinte, a déclaré M. Kirby. L'un des premiers amendements rejetés par les parlementaires républicains aurait remplacé la législation par un référendum à l'échelle de l'État sur la question de savoir si l'avortement devrait être protégé dans la constitution de l'État. "La représentante démocrate Gilda Cobb-Hunter a demandé : "De quoi avez-vous peur ? "Pourquoi ne laissez-vous pas les électeurs vous dire ce que vous prétendez qu'ils croient ?