La Cédéao dénonce une tentative de putsch en Guinée-Bissau

BISSAU (Reuters) - La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a condamné mardi ce qu'elle décrit comme "une tentative de coup d'Etat" en Guinée-Bissau, où des tirs nourris ont retenti près d'un bâtiment gouvernemental de la capitale Bissau alors que se tenait une réunion présidée par le chef de l'Etat.

En cas de confirmation, il s'agirait du deuxième putsch en Afrique de l'Ouest en l'espace de quinze jours seulement, après que l'armée a pris le pouvoir la semaine dernière au Burkina Faso.

"La Cédéao suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en Guinée-Bissau (...) où des tirs militaires ont lieu autour du palais du gouvernement", a déclaré l'organisation ouest-africaine, ajoutant qu'elle tenait l'armée responsable de la sécurité du président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement.

Un porte-parole de l'Onu a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres était "profondément préoccupé" par les informations en provenance du pays.

D'après trois sources - une diplomatique, une sécuritaire et une policière -, le président Umaro Sissoco Embalo et les ministres se trouvaient dans le bâtiment encerclé par l'armée.

On ne dispose pas pour l'heure d'informations précises sur la situation du chef de l'Etat et des membres du gouvernement.

L'instabilité politique s'est accrue au fil des décennies en Guinée-Bissau, où neuf coups d'Etat ou tentatives de putsch ont été menés depuis l'indépendance du pays en 1974.

Une source sécuritaire ayant des contacts dans le bâtiment a déclaré que des personnes ont été atteintes par les tirs, dont on ne connaît pas pour l'heure l'origine.

Selon une seconde source, les tirs ont fait deux morts, sans pouvoir déterminer s'il s'agissait de victimes dans les rangs des forces de sécurité ou de potentiels assaillants.

Traditionnellement animées, les rues entourant le palais gouvernemental étaient désertes mardi après-midi, a rapporté un activiste.

Une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pu être vérifiée, semble montrer un homme se tenir devant le bâtiment et tirer une roquette.

Les membres du gouvernement n'ont pas pu être joints par téléphone pour vérifier la teneur des événements.

Le président Sissoco Embalo tenait dans la matinée un conseil des ministres extraordinaire afin de préparer le prochain sommet de la Cédéao à la suite du renversement du président burkinabé par l'armée.

L'Afrique de l'Ouest a connu une série de putschs au cours des derniers mois avec les coups d'Etat au Mali d'août 2020 et mai 2021, celui en Guinée en septembre dernier et plus récemment la prise de pouvoir par l'armée au Burkina Faso.

