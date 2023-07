(.)

NIAMEY/ABUJA, 30 juillet (Reuters) -

Réunis en sommet, les chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a adressé dimanche un ultimatum d'une semaine à la junte qui a pris le pouvoir au Niger pour qu'elle remette le pouvoir au président qu'elle a évincé sous peine d'un possible emploi de la force.

La junte nigérienne avait mis plus tôt en garde contre toute intervention armée dans le pays.

Le Tchad, voisin oriental du Niger et non-membre des deux organisations régionales, a été invité au sommet de la Cédéao, selon un communiqué du bureau du président tchadien publié samedi.

Le Niger est l'un des pays les plus pauvres du monde, et reçoit près de 2 milliards de dollars par an d'aide publique au développement, selon la Banque mondiale. Il est également un partenaire de sécurité de la France et des États-Unis, qui l'utilisent tous deux comme base pour lutter contre l'insurrection islamiste dans la région du Sahel, en Afrique occidentale et centrale.

Avant le sommet de dimanche, les chefs militaires nigériens ont mis en garde samedi soir, dans une déclaration lue à la télévision nationale nigérienne, contre toute intervention militaire.

"L'objectif de la réunion (de la Cédéao) est d'approuver un plan d'agression contre le Niger par une intervention militaire imminente à Niamey en collaboration avec d'autres pays africains non membres de la Cédéao et certains pays occidentaux", a dénoncé le porte-parole de la junte, le colonel Amadou Abdramane.

"Nous voulons rappeler une fois de plus à la Cédéao ou à tout autre aventurier, notre ferme détermination à défendre notre patrie", a-t-il ajouté.

La junte a publié un second communiqué samedi soir invitant les citoyens de la capitale à descendre dans les rues à partir de 7 heures du matin, heure locale (6h00 GMT), pour protester contre la Cédéao et manifester leur soutien aux nouveaux dirigeants militaires.

Le coup d'État militaire au Niger a été largement condamné par ses voisins et ses partenaires internationaux, qui ont refusé de reconnaître les nouveaux dirigeants et ont exigé que Mohamed Bazoum soit rétabli dans ses fonctions.

Mohamed Bazoum n'a donné aucune nouvelle depuis le début de la journée de jeudi, date à laquelle il a été confiné dans le palais présidentiel, bien que l'Union européenne, la France et d'autres pays affirment qu'ils le reconnaissent toujours comme le président légitime.

L'Union européenne et la France ont interrompu leur soutien financier au Niger et les États-Unis ont menacé de faire de même.

À l'issue d'une réunion d'urgence tenue vendredi, l'Union africaine a publié une déclaration exigeant que les militaires retournent dans leurs casernes et rétablissent l'ordre constitutionnel dans un délai de 15 jours. (Reporting by Boureima Balima and Moussa Aksar Writing by Bate Felix Editing by Sandra Maler)