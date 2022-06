La Chambre de commerce américaine et d'autres mettent en garde contre le caractère irréalisable du plan de subventions de l'UE

Par Foo Yun Chee

BRUXELLES (Reuters) - La proposition de législation européenne visant les acheteurs étrangers d'entreprises européennes soutenus par l'Etat, suscitée par la crainte d'une vague d'achats chinois, pourrait être impossible à respecter dans la pratique, ont déclaré mercredi la Chambre de commerce américaine et des groupes de pairs pour les entreprises indiennes et japonaises.

Les préoccupations exprimées par ces groupes interviennent alors que les gouvernements et les législateurs de l'Union européenne doivent se réunir ce mois-ci pour discuter et éventuellement adopter la proposition de la Commission européenne annoncée l'année dernière, qui vise les subventions qui nuisent à la concurrence.

La proposition couvre également les soumissions dans le cadre d'appels d'offres publics afin d'empêcher l'utilisation de subventions étrangères pour accroître la part de marché ou sous-enchérir les rivaux européens pour obtenir l'accès à des marchés stratégiquement importants ou à des infrastructures critiques.

"(La proposition) fait peser une charge administrative importante sur les entreprises européennes et non européennes en introduisant des exigences de notification de grande envergure et de longues périodes d'enquête", a déclaré la Chambre de commerce américaine auprès de l'UE dans un communiqué.

Les autres signataires de la lettre sont la Chambre de commerce Europe-Inde, l'European Australian Business Council, le Japan Business Council in Europe, la Korea Business Association Europe et la Chambre de commerce américano-suisse.

"Un certain nombre de concepts introduits peuvent même poser des impossibilités pratiques pour les entreprises qui cherchent à agir conformément au règlement, et la non-conformité pourrait entraîner l'imposition de sanctions substantielles", a déclaré le groupe.

Ils ont demandé instamment que le champ d'application des subventions étrangères soit plus restreint, par exemple la fourniture ou l'achat de biens ou de services dans le cadre d'un appel d'offres concurrentiel, non discriminatoire et inconditionnel devrait être exclu du calcul.

La législation devrait fixer un seuil minimum de contribution financière afin que les subventions utilisées pour payer les autorités publiques pour l'eau, l'électricité ou l'assurance maladie des employés ne soient pas incluses, a déclaré le groupe.

Pour éviter d'enfreindre les règles de l'Organisation mondiale du commerce, l'UE devrait également examiner si la subvention étrangère poursuit un objectif dans le pays étranger tel que la croissance de l'emploi, l'innovation, le changement climatique, le développement durable, une chaîne d'approvisionnement résiliente, ont-ils ajouté.