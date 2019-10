La Chambre des représentants US reconnaît le génocide arménien, Ankara mécontent

WASHINGTON, 30 octobre (Reuters) - La Chambre des représentants américaine a adopté à une majorité écrasante un texte reconnaissant comme un génocide les massacres d'Arméniens perpétrés sous l'Empire ottoman il y a plus d'un siècle, un vote à la portée symbolique qui est toutefois historique et a été condamné instantanément par la Turquie.

Jamais en 35 ans une telle législation n'avait été examinée en séance plénière à la Chambre, mettant en exergue la frustration grandissante des parlementaires, démocrates comme républicains, à l'égard d'Ankara.

Dans la foulée de ce vote, les élus des deux partis ont adopté à la Chambre un texte demandant au président Donald Trump d'imposer des sanctions contre la Turquie pour son offensive dans le nord de la Syrie.

Aucun vote sur ces textes n'est toutefois programmé pour le moment au Sénat, contrôlé par les républicains, alors que ces mesures sont à même d'attiser les tensions entre les Etats-Unis et la Turquie.

Le Congrès américain s'est refusé pendant des décennies à adopter un texte reconnaissant le génocide arménien, par crainte de compliquer les relations avec Ankara et du fait d'un lobbying intense de la part du gouvernement turc.

Celui-ci a réagi dans la foulée du vote par la voix du ministère des Affaires étrangères, qui a dénoncé la résolution adoptée à la Chambre des représentants américaine comme une mesure "dénuée de toute base historique ou légale".

"Mesure politique insignifiante, ses seuls destinataires sont le lobby arménien et les groupes anti-Turquie", dit la diplomatie turque dans un communiqué.

S'agissant de la résolution demandant des sanctions contre Ankara, le ministère turc des Affaires étrangères dénonce un texte "incompatible avec l'esprit de notre alliance au sein de l'Otan" et en contradiction avec l'accord de cessez-le-feu pour le nord de la Syrie conclu le 17 octobre entre les gouvernements turc et américain.

L'Arménie, soutenue par de nombreux historiens et Parlements mondiaux, estime à 1,5 million le nombre de victimes tuées de manière systématique entre 1915 et 1917 à la fin de l'Empire ottoman, qui est aujourd'hui l'est de la Turquie.

Ankara reconnaît qu'un grand nombre d'Arméniens ont été tués par les Turcs lors d'affrontements durant cette période mais conteste l'idée qu'il y ait eu une volonté systématique de les exterminer, rejetant de ce fait le terme de "génocide". (Patricia Zengerle, avec Tuvan Gumrukcu à Ankara; Jean Terzian pour le service français)