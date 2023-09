La Chambre des représentants des États-Unis, dirigée par les républicains, devrait tenir sa première audition le 28 septembre dans le cadre de l'enquête sur la destitution du président démocrate Joe Biden, lancée la semaine dernière par le président de la Chambre, Kevin McCarthy, et qui n'a que peu de chances d'aboutir.

La commission de la Chambre des représentants chargée de la surveillance et de la responsabilité, présidée par le représentant républicain James Comer, devrait organiser cette audition afin d'examiner les questions constitutionnelles et juridiques, a déclaré mardi un porte-parole de la commission. Deux autres commissions de la Chambre des représentants participent également à l'enquête.

M. McCarthy a annoncé l'enquête sur M. Biden, qui est candidat à sa réélection l'année prochaine, après avoir subi la pression des législateurs d'extrême droite de son parti, furieux que les démocrates, lorsqu'ils contrôlaient la Chambre des représentants, aient mis en accusation l'ancien président républicain Donald Trump en 2019 et 2021. M. Trump a été acquitté les deux fois par le Sénat.

Les républicains allèguent que Joe Biden a profité des affaires de son fils Hunter alors qu'il était vice-président entre 2009 et 2017, mais ils n'ont publié aucune preuve concrète de mauvaise conduite. M. Biden a nié avoir commis des actes répréhensibles. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a qualifié l'enquête sur la destitution de "coup politique".

La déclaration du comité de surveillance concernant l'audition fait référence à "l'implication de M. Biden dans des affaires de corruption et d'abus de pouvoir". Le panel a l'intention de citer à comparaître les dossiers bancaires personnels et professionnels de Hunter Biden et de James Biden, le frère du président, selon le communiqué.

La Constitution prévoit une procédure de destitution qui permet au Congrès de démettre un président de ses fonctions. La Chambre des représentants peut approuver des accusations formelles - les articles de mise en accusation - à la majorité simple. Le Sénat tient alors un procès et peut destituer un président par un vote à la majorité des deux tiers. Les démocrates contrôlent le Sénat, ce qui rend une condamnation et une destitution très improbables.