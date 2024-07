(Ajoute des détails sur le vote, le contexte, TikTok et le Département de la Justice qui refuse de commenter dans les paragraphes 3-10)

* TikTok et ByteDance ont intenté un procès pour bloquer la loi sur le désinvestissement.

* Le ministère de la Justice demande une transcription classifiée de l'audience pour soutenir le litige

* Le ministère de la Justice demande une transcription confidentielle de l'audience pour étayer le litige.

WASHINGTON, 11 juillet (Reuters) - Une commission de la Chambre des représentants des Etats-Unis a voté jeudi en faveur de la publication de la transcription d'une audience à huis clos tenue en mars sur les menaces posées par TikTok au ministère de la Justice dans sa défense d'une loi visant à forcer son propriétaire chinois à céder les actifs américains de l'application populaire. La société chinoise ByteDance, TikTok et un groupe de créateurs de TikTok ont intenté une action en justice pour bloquer la loi signée par le président Joe Biden en avril, qui pourrait interdire l'application utilisée par 170 millions d'Américains si la société ne se défait pas de ses actifs d'ici au 19 janvier 2025.

Le ministère de la justice a demandé à la commission de l'énergie et du commerce d'examiner une copie de la transcription de l'audience classifiée de mars "pour les aider dans leur litige", a déclaré la représentante Cathy McMorris Rodgers, présidente de la commission. Elle a ajouté que les législateurs présents à la séance d'information "ont entendu la communauté du renseignement parler des dangers posés par les applications, telles que TikTok, qui sont contrôlées par des adversaires étrangers déterminés à exploiter les données des Américains et à en faire des armes".

Un porte-parole de la commission a déclaré que les législateurs n'avaient pas l'intention de rendre la transcription publique. Le ministère de la justice s'est refusé à tout commentaire.

Mme Rodgers a déclaré que depuis l'adoption de la loi, la Chine a clairement indiqué qu'elle n'avait pas l'intention de renoncer au contrôle d'applications telles que TikTok. Selon elle, il s'agit d'une nouvelle indication que la Chine "utilise ces applications à des fins malveillantes contre le peuple américain".

TikTok, qui s'est refusé à tout commentaire, a déclaré précédemment que "le processus d'élaboration de cette loi a été intentionnellement mené en secret et adopté à la hâte parce que les auteurs du projet de loi savaient que c'était le seul moyen de le faire avancer".

Le 16 septembre, un tribunal américain entendra les arguments oraux concernant les contestations juridiques. Le ministère de la justice doit répondre aux actions en justice d'ici le 26 juillet. Lors de l'audience classifiée de mars, le ministère de la justice a déclaré qu'il serait dans une position juridique plus forte si les législateurs ordonnaient à ByteDance de céder TikTok, selon un document rapporté pour la première fois par Reuters.

Le briefing comprenait un document non classifié d'une page vu par Reuters, qui déclarait que TikTok posait des "problèmes de sécurité nationale" parce qu'il "collectait d'énormes quantités de données sensibles" et ajoutait que la propriété chinoise mettait "les utilisateurs américains de TikTok en danger". Le document ajoute : "Par l'intermédiaire de ByteDance, la RPC (République populaire de Chine) pourrait utiliser TikTok pour accéder aux données de millions d'utilisateurs américains et contrôler le logiciel de millions d'appareils américains". Une précédente tentative d'interdiction de TikTok par le président Donald Trump à la fin de l'année 2020 a été bloquée par les tribunaux.