La Chambre des représentants des États-Unis va fixer le salaire annuel minimum du personnel à 45 000 $, selon Pelosi

"J'ai le plaisir d'annoncer que ..... la Chambre fixera pour la première fois le salaire annuel minimum du personnel à 45 000 $", a déclaré Mme Pelosi dans une lettre aux législateurs datée de vendredi.

Cette mesure entrerait en vigueur à partir de septembre, a-t-elle ajouté.

Un rapport d'une organisation à but non lucratif publié plus tôt cette année a révélé qu'un membre du personnel du Congrès sur huit à Washington, DC, n'est pas payé pour vivre.

Le rapport avait comparé les salaires du personnel du Congrès au salaire de subsistance à Washington, D.C., qui est de 42 610 $ pour un adulte sans enfant, selon le Massachusetts Institute of Technology.

Dans sa lettre de vendredi, Pelosi a également reconnu que les jeunes membres du personnel "gagnent souvent les salaires les plus bas." La lettre a été rapportée pour la première fois par Punchbowl News.

"Il s'agit également d'une question d'équité, car bon nombre des plus jeunes membres du personnel qui travaillent le plus longtemps gagnent souvent les salaires les plus bas", a déclaré Mme Pelosi.

L'année dernière, plus de 100 législateurs américains, menés par la représentante Alexandria Ocasio-Cortez, avaient réclamé des salaires plus élevés pour le personnel du Congrès afin de mieux retenir les employés travaillant pour les membres du Congrès.

(Cet article est retouché pour corriger une coquille dans le paragraphe 1)