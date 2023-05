La Chambre des représentants des États-Unis a voté mardi, par 221 voix contre 203, en faveur de l'annulation des règles de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) visant à réduire considérablement les émissions de smog et de suie produites par les poids lourds.

La Maison-Blanche a déclaré que le président Joe Biden opposerait son veto à cette mesure, qui est désormais sur son bureau après avoir été adoptée par le Sénat en avril. Elle a déclaré que la règle de l'EPA "réduit la pollution, améliore la santé publique et fait progresser la justice environnementale".

Les républicains estiment que les nouvelles règles, finalisées en décembre, sont trop difficiles à mettre en œuvre, qu'elles augmenteront les coûts de la chaîne d'approvisionnement et qu'elles rendront les camions trop chers pour les propriétaires de petites entreprises.

La sénatrice républicaine Deb Fischer a déclaré que "chaque consommateur américain ressentira les effets de cette règle et de ses augmentations de prix".

Le représentant démocrate Frank Pallone a déclaré que "le projet de loi républicain aurait des conséquences désastreuses sur la capacité de l'EPA à remplir sa mission, qui est de protéger la santé et le bien-être des citoyens contre les pollutions dangereuses".

En vertu de la loi sur l'examen par le Congrès, un vote à la majorité simple dans les deux chambres du Congrès peut annuler des règles récemment finalisées, mais cette action doit être approuvée par le président.

Les normes renforcent les limites d'émissions annuelles. Il s'agit de la première mise à jour des normes d'assainissement de l'air pour les poids lourds depuis plus de vingt ans, et elles sont 80 % plus strictes que les normes actuelles.

L'EPA estime que, d'ici à 2045, la réglementation permettra de réduire de 2 900 le nombre de décès prématurés par an, de 1,1 million le nombre de jours d'école perdus pour les enfants et de 29 milliards de dollars de bénéfices nets par an.

"C'est vraiment important, surtout pour protéger la santé des 72 millions de personnes qui vivent à proximité des routes de fret routier en Amérique", a déclaré Michael Regan, administrateur de l'EPA, à l'agence Reuters en décembre.

En avril, l'EPA a proposé de nouvelles réductions de la pollution pour les gros véhicules.

Selon cette proposition, l'EPA estime que 50 % des véhicules tels que les bus et les camions à ordures pourraient être des véhicules électriques (VE) d'ici 2032, ainsi que 35 % des nouveaux tracteurs de fret sur courte distance et 25 % des nouveaux tracteurs de fret sur longue distance. Les règles applicables aux véhicules moyens devraient permettre de réduire les émissions de 44 % d'ici à 2032 par rapport aux normes de 2026.