La Chambre des représentants des États-Unis votera sur un projet de loi visant à étendre la sécurité de la Cour suprême.

La législation, déjà adoptée par le Sénat, semble avoir les votes nécessaires pour passer à travers la Chambre, le Président Joe Biden étant prêt à la signer en tant que loi. La mesure étendrait la protection policière aux familles des juges et des hauts fonctionnaires de la Cour.

Dans les semaines à venir, la Cour suprême doit se prononcer sur une importante affaire d'avortement au Mississippi. Un projet d'avis ayant fait l'objet d'une fuite le mois dernier a montré que sa majorité conservatrice est sur le point d'annuler l'arrêt historique Roe v. Wade de 1973 qui a légalisé l'avortement dans tout le pays.

La décision attendue sur l'une des questions les plus controversées aux États-Unis a conduit à des manifestations devant les domiciles de certains juges. Un Californien portant une arme de poing, des munitions, un pied de biche et un spray au poivre a été arrêté devant le domicile du juge Brett Kavanaugh dans le Maryland le 8 juin et accusé de tentative de meurtre.

Le ministère de la Justice des États-Unis fournit également un soutien supplémentaire à la force de police existante de la cour.

Les démocrates de la Chambre des représentants avaient voulu ajouter à la législation des protections pour les familles des greffiers et autres employés de la Cour suprême, mais ont abandonné cette disposition après que les républicains du Sénat s'y soient opposés.

"La question de la sécurité est liée aux juges de la Cour suprême, pas au personnel anonyme que personne ne connaît", a déclaré lundi le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell.

Le leader de la majorité à la Chambre des représentants, Steny Hoyer, a souligné mardi que des "menaces virulentes" ont été proférées à l'encontre des greffiers de la Cour depuis la fuite de l'avis.

La magistrature fédérale réclame également une législation distincte qui proposerait une protection accrue pour tous les juges fédéraux. Le service des Marshals des États-Unis a déclaré que les juges ont fait l'objet de 4 511 menaces et communications inappropriées en 2021.